蔡英文慰问殉职空军学员家属 指示彻底厘清事故原因

台湾空军少尉学官徐大钧上月31日第二度驾驶AT-3教练机单飞，却在高雄市冈山区田厝一路失事殉职，今天（6日）正值徐大钧头七，台湾总统蔡英文今早南下高雄冈山空军基地听取“0531专案进度简报”，并探视慰问徐大钧家属。蔡英文指示国防部彻底厘清事故原因。

综合台湾《联合报》《自由时报》报道，徐大钧5月31日上午8时许驾驶AT-3教练机，进行单飞科目，刚起飞五分钟光点突然消失，事后发现飞机坠毁于冈山区田厝一路树林及农田附近，徐大钧殉职，遗体在座椅上未跳机逃生。当天下午3时许徐大钧父母、妹妹从新北市南下高雄事故现场查看，并到高雄市立殡仪馆认尸，傍晚5时许台湾军方吊起失事飞机残骸。

据了解，蔡英文今天上午特地南下高雄探望徐大钧家属，行程未公开十分低调，原定在徐大钧遗体暂置的大吉座会面，但考量场地较小，改到冈山空军基地贵宾室，蔡英文9时30分抵达冈山空军基地，预计仅停留20分钟，要接着赶行程。

台湾总统蔡英文今早在国安会秘书长顾立雄、副秘书长陈文政、国防部长邱国正、空军司令刘任远等陪同，前往高雄冈山基地听取“0531专案进度简报”，并探视慰问殉职空军学员徐大钧少尉的家属。

蔡英文抵达冈山基地后首先听取“0531专案进度简报”，了解失事调查进度，指示国防部彻底厘清事故原因，并全力协助徐大钧家属处理后续事宜。

随后，蔡英文慰问徐大钧家属，对徐少尉不幸殉职深感不捨，除向家属深致关切之意，并希望结束务必保重身体。由于徐少尉的祖父也曾是空军飞行员并担任新竹基地11飞行大队大队长，徐少尉的父亲现场亦提供许多建言。蔡英文则请国防部深入研究，期盼在厘清事故原因之际，亦能持续检讨精进台军军校教育之实务训练。

徐大钧家属稍后上午10时半左右返回失事地点移灵，徐大钧的遗体则将在下午1时许火化，家属预计本月17日于冈山空军基地举行告别式，是否公开还有待内部讨论。