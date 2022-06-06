港大研究：预防冠病措施也可有效预防败血症

由香港大学微生物学系讲座教授袁国勇引领的一项最新研究发现，预防冠病的限聚令、口罩令等措施也能有效预防肺炎链球菌等病菌引起的败血症。

据网媒“香港01”报道，这项由港大微生物学系、护理学院、衞生署及医管局等联合进行的研究，主要分析冠病大流行期间，政府推行了一系列非药物干预预防感染及控制措施，例如广泛使用口罩、手部卫生和社交距离措施等，如何影响抗生素使用及由常见细菌引起败血症的发生率。

研究发现，2020及2021年的抗生素批发及供应显著减少，当中私家医生及社区药房的用量减少明显。研究显示相关下降与过去两年由具有呼吸道传播潜力的包膜细菌，包括甲型化脓链球菌、肺炎链球菌、流感嗜血桿菌和脑膜炎奈瑟菌，所引起的社区发病之败血症发生率下降相吻合。

研究显示，由包膜细菌所引起的社区发病之败血症的每年平均发生率显著减少。同期的猩红热及空气传播感染，如水痘及肺结核的呈报个案也有所减少。

不过，由非经空气传播的两种细菌，即金黄葡萄球菌及大肠桿菌引起的住院菌血症发生率并没有降低。

研究团队认为，持续针对呼吸道病原体的预防感染控制措施，可减少抗生素消耗，借此降低抗药性细菌的流行。团队预测如放宽预防感染控制措施，呼吸道病原体的感染有可能随之而反弹，因此建议在冬季冠病或流感高峰期间，持续维持预防感染控制措施，尤其是全民戴口罩。