刘兆佳：日后普选须以新选制为基础 不走西式民主

中国全国港澳研究会副会长刘兆佳认为，日后即使按照《基本法》承诺迈向普选，也会以新选举制度为基础，继续强化爱国者治港，而非迈向西式民主。

据网媒“香港01”报道，刘兆佳昨天接受电视台访问时说，北京中央政府花如此大力气修改香港选举制度，目标是要确保爱国者治港，排除反中乱港势力透过选举进入管治架构干扰特区施政。

他认为，香港过去成功举办三场选举，已开始让中央觉得在一定程度上达成了目标，所以日后的考虑必然是如何去巩固新的选举制度带来的良好政治效果，而非再引发社会争议、分化和斗争。

因此刘兆佳认为，日后即使要按照《基本法》承诺推进政制改革，都必须以目前的新选举制度为基础。他续称，中央对政改的理念，是要有利于“一国两制”全面准确实施，有利于爱国者治港、有利于国家安全、有利于香港繁荣稳定，这些远比民主化更加重要。

他继续强调，日后就算要改，方向都是更进一步强化爱国者治港，加大爱国阵营的社会代表性，有利行政主导和国家安全等，是以目前的新选举制度为基础改进，而不是推翻这个制度，引入西方式民主。

香港候任特首李家超上月30日访京期间会见中国国家主席习近平时，习近平说，新选举制度符合“一国两制”方针，符合香港实际、符合香港发展需要的政治制度、民主制度，必须倍加珍惜，长期坚持。