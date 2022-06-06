深圳国资委正核实国企书记夫人涉车位纠纷舆情

针对网民反映“深圳国企书记夫人涉车位纠纷舆情”情况，深圳市国资委官方微信账号昨晚（5日）通报称，该委高度重视，正在了解核实。

据澎湃新闻报道，近日，广东深圳某小区一名女子因车位被占与人发生争吵，并欲用她的宾利车堵住该车位，称“家里有50辆宾利”。此外，有网民称该女子在争吵中称老公“为某国企领导”。

网传视频显示，涉事小区地下停车场内，一名女子称她车位被占用，与人发生争吵。该女子称“把我的宾利开过来堵住他”，“堵在这，我一个月宾利不用，我家里有50台宾利。”被堵劳斯莱斯车主称，该车位为公共车位。

深圳宝能公馆一名业主梁女士昨天确认上述纠纷发生在该小区的停车场，并说纠纷缘于开发商将住宅区的“公共”停车位使用权赠送给公寓区业主，作为“专用停车位”，引起住宅区业主不满，近半年来纠纷不断，“这件事也是和车位纠纷有关。”同天，该小区所属街道工作人员也称，该纠纷因地产商赠车位引发，目前正在处理中。

另据界面新闻报道，有消息称，上述开宾利女子口中的“国企书记”老公，为深圳国资旗下地产上市公司——深圳市振业（集团）股份有限公司党委委员、纪委书记、监事会主席张晓中。

振业集团官网资料显示，张晓中出生于1965年10月，曾先后担任深圳市国资委办公室（信访室）主任科员，深圳市国资委党委办公室副主任、主任，深圳市国有免税商品（集团）有限公司董事、党委副书记、纪委书记、监事会主席等职务。

据深振业2021年年报显示，张晓中从公司获得的税前年薪为37万5000元人民币（约7万7541新元），同时并没有在关联公司获得报酬。