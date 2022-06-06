5月财新中国服务业PMI回升至41.4

中国服务业连续三个月处于收缩态势，但萎缩幅度有所放缓。财新中国今天（6日）公布的数据显示，5月中国通用服务业经营活动指数（PMI）较4月回升5.2个百分点，录得41.4，为2020年3月以来第二低的水平。

据财新网报道，从分项数据看，服务业供求继续收缩，需求略好于供给。5月服务业经营活动指数和新订单指数均从4月低点回升，但仍低于荣枯线，均为2020年3月来次低水平。

5月服务业投入价格指数持续位于扩张区间，但扩张率小幅回落至2021年9月来最低，出厂价格指数重回荣枯线以上。

据企业反映，人工、原料、食品、能源，尤其是运输费用涨价，带动经营成本上升，因此企业通过调整收费水平来应对成本压力。

受调查的企业也说，经营活动减少与因中国国内疫情抬头而采取的临时关停、出行限制等防控措施有关。同时，疫情抑制了顾客需求，顾客数量减少。服务业外需连续五个月呈收缩态势，主要是受疫情防控措施，特别是旅行限制的影响。

与服务业供需边际改善相反，就业情况继续恶化。服务业企业加快速度裁员，使5月服务业就业指数创2021年3月以来的最低水平，为48.5。4月的就业指数为49.3。

官方数据显示，中国非制造业商务活动指数在5月上升5.9，报47.8，其中服务业商务活动指数上升7.1，报47.1。

财新智库高级经济学家王喆认为，疫情对市场供求的负面影响已传导至就业端，供应链受阻、物流时间延长问题未能得到彻底改善。企业成本端压力也依然较大。本轮疫情对经济的负面影响或超过2020年。

在政策层面，王喆认为，保证就业和物流通常是重中之重。打通产业链、供应链堵点，推动复工复产，有助于稳定市场主体、提供就业保证。此外，帮扶纾困政策不应只限于供给侧，对受疫情影响收入下降人员的补贴也应提上日程。