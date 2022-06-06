张善政对罗智强若退党参选桃园市长赠祝福

国民党桃园市长候选人张善政今天（6日）前往桃园五福宫参拜时，被问到国民党台北市前议员罗智强在思考退党参选一事，张善政仅表祝福。

据中时新闻网报道，台湾前行政院长张善政今天继续跑基层，并说要跟大家交朋友，替桃园打拼，这周才进行到第二个行程，就听到很多对于地方建设、未来施政的建议，感觉相当受用，期间也有许多在地议员、里长相挺，让他感到非常温暖，很感激他们。

针对罗智强昨天（5日）建议补足程序正义一事，张善政说，他答应接受征召就是努力向前，做好自己的本分、自己的事，把选战打好是唯一目标，只会看将来。

对于罗智强表明将等待张善政的回应，再决定是否退党参选，张善政仅说“祝福他”，并指出罗智强才刚结束隔离，因此提醒要注意身体健康。

此外，有媒体询问罗智强等国民党主席朱立伦离台访美后突然出手，是否与朱立伦进行讨论，张善政则说现在通讯很发达，在不在台湾无所谓，透露朱立伦有随时掌握台湾的状况。

国民党前副秘书长罗智强昨天抨击党中央粗暴不公，并建议获党主席朱立伦征召并提名的前行政院长张善政，要赢得选举就要补正程序正义，通过“比民调”方式先赢得党内初选。

罗智强今天继续桃园行脚行程时说，提出第一策后看到前一晚张善政面簿回应，应该是软性的拒绝，所以也没必要再提出第二策、第三策，不想为难张院长，而他的言责已尽。被问到是否退党参选或是专心抬轿？罗智强仅说需要时间沉淀心情，有想法会和大家说明。