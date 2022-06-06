国民党批染疫遗体火化时程不明确 要求陈时中下台

台湾在野国民党今早（6日）批评民进党政府在染疫遗体火化的时程方面不明确，要求卫福部长陈时中尽速下台向全台湾人民谢罪。

据国民党文化传播委员会官网发布的新闻稿，国民党今早召开新闻发布会时称，全台冠病死亡病例累计超过2800人，确诊死亡者24小时内火化的做法实施了两年多，但如今中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中才说“从没要求”24小时内进行火化。

国民党称，陈时中如此推卸责任说法“如何对得起全台近3000名染疫死者和家属？”，并严正要求陈时中下台向全台人民谢罪。

针对陈时中多次强调以“尽速”火化为原则，从没要求染疫死者24小时内火化，国民党质疑，陈时中说法模糊不清，但卫福部早在2020年就已公告将冠病列为第五类传染病，染疫遗体须在24小时内火化，疫情指挥中心也在2020年2月发函给台湾医师公会联合会，要求必须按照《传染病防治法》第50条规定，在公告期限内对遗体进行火化。

国民党称，陈时中应该说清楚先前的公告是否还算数，如果不是陈时中惊天一说，相信全台湾多数人都认为染疫亡故规定要在24小时内火化，甚至有地方首长也坦言昨天才知道不用。

国民党要求，卫福部应尽快、明确说明染疫死者的大体处理时间，让家属、殡葬业者有所遵循；同时应辅导殡葬业者找出适当做法，避免家属见不到亲人最后一面的遗憾。

