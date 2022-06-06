中国科技部：对科企监管措施会因时势调整

中国科技部今天（6日）针对科技监管说，中国针对科技企业的监管措施会因时因势来调整，不同的时间、对象、领域有不同的调节方式，从而作出正确的选择。

综合央视新闻和澎湃新闻报道，中国科技部长王志刚今天在记者会上说，实际上任何一个政府的管理都是激励和约束两个方面，没有单方面的激励也没有单方面的约束，而是该激励的时候激励，该约束的时候约束。最重要的是，要看它对经济社会发展正向效益到底有多大，是否符合科技的规律，符合企业发展的规律，符合法律政策。

他认为，中国更多地是把激励放在更重要的位置，相信企业家、企业能够规范发展企业的同时，对整个经济社会、民生等方面作出更多积极正向的贡献，这是最主要的标准。在这个标准下，剩下就是因时因势来调整，不同的时间、不同的对象、不同的场合、不同的领域有不同的调节方式，从而作出正确的选择。

王志刚还说，10年来，中国坚持扩大开放、实施开放包容、互惠共享的国际科技合作战略，在应对气候变化、粮食安全、人类生命健康等领域，与世界各国的联合研究取得丰硕成果。

他强调，未来中国科技开放的大门将会越开越大，与更多国家科技同行交流合作，为世界科技可持续发展做出贡献。

但他也坦言，中国科技创新在原创能力、高端人才、关键核心技术等方面还有不少短板和弱项，既要抓住重要发展机遇，也要应对一系列风险挑战。中国也将加快推进高水平科技自立自强，在建设科技强国的新征程中展现新作为、取得新成就。