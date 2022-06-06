国民党批陈时中放任确诊黑数扩大不作为

台湾立法院国民党团今天（6日）公开质疑，台湾冠病死亡病例确诊黑数多，批评中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中放任黑数扩大不作为，也不改善检测量能不足的问题。

据台湾《自由时报》报道，台湾立法院国民党团今天召开记者会，指控台湾从去年疫情开始，确诊死亡存在黑数，有“盖牌”嫌疑。国民党团书记长万美玲认为，大量黑数来自核酸检测量能不足，并质疑陈时中也曾坦承确诊率和染疫率不一致，明知黑数存在，却没有看到有任何作为。

国民党立委谢衣凤说，《经济学人》用总死亡人数减掉前五年平均数来计算疫情造成的死亡人数，根据她计算，台湾2021年总死亡人数是18万3732人，而从2016年到2020年，五年平均数是17万3177人，两者之间增加1万零555人，与指挥中心去年公布的800多人确诊死亡有极大差距。

谢衣凤质疑，其中增加的1万零555人是因为确诊黑数没有得到良好的医疗照顾，甚至不知道自己染疫而死亡；指挥中心政策错误，让急重症因医疗效率不彰来不急就医就过世，指挥中心应解释清楚。

谢衣凤也提到，从今年1月到5月30日，有5475人中重症，有1402人死亡，中重症致死率25.6%；到了6月初，1到6月中重症已经达到7285人，有2086人死亡，中重症致死率提高到28.6%，致死率几天内就增加3%。

立院国民党团首席副书记长李德维说，指挥中心去年不让民众自行使用快筛，造成两年台湾死亡人数跟火化数与之前有显著差距，他呼吁指挥中心应负责任找出黑数。

立院国民党团总召曾铭宗也称，超额死亡问题让人怀疑官方有“盖牌”的嫌疑，并呼吁政府应该正视超额死亡的问题，回归真相，进行调查，还给家属和死者公道，不要让超额死亡的人死得不明不白。