张善政团队称未收到朱立伦返台“换政”消息

国民党日前突然征召台湾行政院前院长张善政参选桃园市长，引起一片哗然，更让国民党台北市前议员罗智强、国民党立委吕玉玲深感不满。外传党主席朱立伦访美返台后有可能启动“换政”（撤换张善政），对此张善政团队回应称，目前没有收到消息，会持续勤走基层、打选战。

据中时新闻网报道，张善政团队说，外传朱主席返台恐会“换政”，目前团队及院长（张善政）都没有接收到消息，若主席（朱立伦）有这个想法，应会事先与院长做沟通，不过至今院长未接收到相关讯息，也未与主席讨论到该作法，因此院长仍会照自己的步调勤走基层，盼能为国民党赢下这场选战。

台湾资深媒体人黄暐瀚昨天（5日）在网络节目《董事长开讲》中说，当年朱立伦换柱就是他的独家报道，出稿后各方想办法求证，结果有的幕僚说会、有人却说不可能，原因就是因为朱立伦是双子座的，他的身体内有两个灵魂，不同的人会看到他不同面向，因此有了不同的理解，而这次桃园则是类似的状况。

黄暐瀚指出，桃园已经提名张善政，罗智强为何继续行脚？吕玉玲为何继续办感恩餐会？原因就是地方相信朱立伦将会“换政”，更爆料朱立伦私下说“我们给张善政一段时间看看，不行的话等我从美国回来再说”。

黄暐瀚强调，他的爆料并非指出朱立伦一定会这样做，“因为我不知道他哪个灵魂跑出来”，但朱立伦回国后将换政是桃园地方人士看到的，存在于地方人士心中，所以他们才会持续努力。