《新华字典》被指用侮辱女性例词要求整改下架

《新华字典》因被指在释义使用侮辱女性的例词，而被要求立即整改，下架。

据极目新闻报道，引发争议的源头是在第11版《新华字典》中，字典对“玩弄”一词进行释义时，使用了“摆弄着玩、耍弄、戏弄”三个含义，其中“戏弄”义下例词为“玩弄女性”。

对此，有网民认为“玩弄女性”涉嫌歧视女性，有侮辱女性之嫌。也有网民说，当孩子查字典看到这个例子时，都不知道怎么跟孩子解释。另也有网民说，字典作为工具书只是解释了字、词的如何使用而已。

武汉一位大学中文系教师认为，字典是常用工具书，工具书中是否可以举贬义用例，要看工具书的性质和使用对象。有的字典词典以记录规范汉字和普通话词汇为主，因此社会生活中人们使用的词语，工具书都有可能收录。在其他词典中，“玩弄”词条下的例词也为“玩弄女性”。

这名教师说，《新华字典》是一部小型语文工具书，主要供中小学教师和学生使用。所以，所收字、词及义项和用例要考虑到中小学生的语言规范使用情况，要慎重。在释义和举例上，可以适当标明使用语境，便于学生理解和运用。

中国广西全州县检察院联合县教育局等部门本月初检查发现，当地部分新华字典及儿童读物存在低俗化内容与配图，执法人员当场责令下架整改。但三天后，全州县检察院反被市检察院指责执法不当，要求进行整改。

不过，桂林市检察院在6月5日发文称，经核查，全州县检察院联合开展对小学教材、少儿读本的专项检查存在履职不当行为，并已责成全州县检察院进行整改。

近期，人教版小学数学教材插图以及各类儿童书籍因被指人物面貌丑陋诡异、场景行为不当、中国地图出错等问题频繁上热搜，也加剧了大众对孩子审美和心理健康发展的忧虑。