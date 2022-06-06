蓝营高雄市长人选：前立委称朱立伦曾会见李四川叶匡时

台湾年底的“九合一”地方选举，蓝营在桃园、苗栗的市长提名接连引起争议，高雄市长人选则迟迟未出炉。国民党前立委、国家政策基金会执行长柯志恩今天（6日）透露，国民党主席朱立伦在启程访美前，已接连与高雄市两名前副市长李四川和叶匡时见面详谈。

据中时新闻网报道，柯志恩今天在《POP撞新闻》广播节目中说，针对高雄市长选情，她认为各方点名的李四川及叶匡时都非常优秀，“你可以对韩国瑜有不同看法，但是对于他的团队，应该给他大赞！”

柯志恩透露，上周及上上周分别看到他们与朱立伦进行详谈，但就她的理解，包括她在内都认为“应该找在地的人”。

柯志恩指出，叶匡时说如果他要选早就出来了，怎么会等到现在，且他还说出了一个无人能反驳的原因，就是太太坚决拒绝。

柯志恩说，苗栗本要提名的立委徐志荣，日前也向他太太道歉，因为太太希望他参选，不过他本人没意愿，而叶匡时的太太则坚决反对先生参选，这就是叶匡时的理由。

柯志恩说，她只是这么多被征询之中的一人，不是唯一也不是第一；至于党中央是否还有人可以说服这两位高雄最期望的人选出征，“显然在上周是没有，那会不会持续劝进或出现转机？真的不知道”。

另据台湾《联合报》报道，国民党秘书长黄健庭明天将到高雄和党籍市议员座谈，高雄市议会党团总召童燕珍说，在地有适合人选当然很好，若必须空降，也要有蹲点决心，这场座谈上鼓励党籍议员大鸣大放充分表达，让党中央听到在地声音，才能凝聚共识及向心力。

国民党中央委员孙健萍日前宣布投入高雄市长，党中央曾征询前立委柯志恩意愿，孙文学校总校长张亚中近来动作频频，持续在高雄勤走基层，国民党高雄市党部副主委曹桓荣也一步一脚印争取认同。高雄前市长韩国瑜时期的两名副手李四川和叶匡时也被劝进。

柯志恩说，就她的理解，李四川、叶匡时认为，国民党应该在高雄找一位在地人选，不能只考量今年底选举，要眼光放远，布局长期经营，才是对高雄负责任做法。

李四川说，他和朱立伦等新北老朋友5月间有一场聚会，他和朱立伦默契很好，“双方都死心了，朱主席知道我没有参选意愿”，他曾建议朱主席办一场“类初选”民调，各方有意愿者都列入，作为提名或征召依据，就能减少纷扰，也能服众。