陈茂波：有效管控疫情是推动经济复苏关键

香港财政司司长陈茂波认为，有效管控疫情是推动经济复苏的关键，只要香港疫情持续受控，香港经济有望回稳并录得增长。

据香港《星岛日报》报道，陈茂波今天（6日）在立法会财经事务委员会会议上说，随着近期冠病疫情放缓和社交距离措施逐步放宽，加上新一轮电子消费券的推行，不少食肆和商店的生意明显好转，劳工市场情况也有所回稳。

他说，随着香港疫情缓和，中国大陆与香港之间跨境运输不畅顺的情况得以逐步缓解，有助改善对外贸易的表现；近期消费活动和营商气氛也在社交距离放宽下明显改善。

陈茂波认为，只要冠病疫情持续受控，往后经济活动应会进一步恢复。新一轮消费券计划相信也能够为内部需求提供额外的支持。在经济刚开始回稳的关键阶段，社会各界必须继续同心合力全方位管控好疫情，让逐步复苏的经济能保持动力。

他也提到，因应第一季经济表现逊于预期和出口前景恶化，但考虑到香港经济活动也逐步恢复，在此趋势下，政府将今年实质香港生产总值增长预测向下修订至1%至2%。

陈茂波还说，通胀在短期内应会维持温和，今年基本消费物价通胀率和整体消费物价通胀率的预测分别维持在2%及2.1%，港府也将密切留意外围价格压力对市民生活造成的影响。

他强调，有效管控疫情是推动经济复苏的关键，只要疫情继续稳步受控、稳住信心，香港经济可望回稳及稍有增长。