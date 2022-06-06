胡锡进：宾利女车主毁了老公

中国官媒《环球时报》前总编辑胡锡进认为，公职人员家属做人须低调，在外发生争执不能撒泼、胡乱显示实力，否则将付出代价，并指近日深圳“宾利大战劳斯莱斯”丑闻中的宾利女车主基本毁了老公。

针对上述事件，胡锡进今天（6日）在微博发文说，所有公职人员、特别是干部官员的家人都须低调做人，在外发生争执不可摆谱撒泼，更不可胡乱显示“实力”，否则一定会搞出一地鸡毛，付出代价。

他说，有钱人也一样，不要显富，更不要以富压人，不要以富谋招人恨的特权，否则同样会积累对自己的潜在危机。

胡锡进称，深圳“宾利大战劳斯莱斯”，成了丑闻。公众对那个车位的是非并非很感兴趣，更关心那个“官太太”老公和劳斯莱斯车主都是什么来头，有多富，以及为什么素质又这么低。

他说，互联网是平民舆论场，而且只要是足够大的舆论场，它的价值取向一定是老百姓主导的。这很公平，因为达官显贵的资源多，享受了更多权利和权力 ，舆论场更多连接老百姓的情感和诉求，这是世间应有的平衡，是正义的一部分。

他表明，当深圳那个“官太太”叫喊“我家有50辆宾利”时，她基本就是把老公毁了，她的车位被占这点理，远不足以抵消公众对她家到底有多少财富以及来源是否合法的质疑。调查已经势在必行，如果她家确有50辆宾利所对应的财富，他老公能讲清楚的几率很低。即使她家没那么富，她老公作为国企高管也将很难避免因此栽个大跟头。

胡锡进说，劳斯莱斯车主经这一曝光，等着他的应该也不会啥是好事。