苏贞昌批大陆用政治问题阻台参与WHA

台湾行政院长苏贞昌今天（6日）批评中国大陆持续用政治问题阻挡台湾参加世界卫生大会（WHA），并称大陆照顾台湾人健康是“谎言”。

据台湾《联合报》报道，苏贞昌今天早上接见斯洛伐克国会和布拉迪斯拉发省联合访问团。苏贞昌在致辞时说，台湾与斯洛伐克过去这段时间有非常多互动，台湾国发会去年组成访团访问斯洛伐克，并受到很好的接待与重视；斯国经济部次长也不畏中国大陆打压，搭乘行政专机直飞台湾，就经贸方面签署了许多重要协议。

苏贞昌说，此次访团来台见证了台湾的医疗进步，而中国大陆照顾台湾人健康的说法“都是谎言，不是事实”；他还批评大陆一直用政治问题阻挡台湾参与世界卫生大会（WHA），“都是无理的行为”。

斯洛伐克国会副议长劳伦契克则感谢台湾捐赠口罩，称斯洛伐克也愿意回赠阿斯利康疫苗帮助台湾，台湾持续朝民主繁荣与光荣的未来迈进，这点与斯洛伐克一致，并表示，基于台湾医疗、科技进步的精神，斯洛伐克支持台湾公平参与WHA。

布拉迪斯拉发省长德若巴提到，期待此行与高雄签署伙伴关系协议，希望双方在科技、教育上紧密合作。苏贞昌特别提到，高雄发展潜力十足，市政建设突飞猛进，市长陈其迈和德若巴一样，曾担任过议员，并曾任行政院副院长，有很好的政绩受到人民欢迎，并称赞德若巴很会选择伙伴城市。