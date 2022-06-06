黎智英涉欺诈案 两被告表证成立

香港壹传媒集团创办人黎智英和前行政总监黄伟强涉嫌欺诈案今天（6日）在区域法院续审，控方完成举证，法官陈广池裁定黎智英和黄伟强表证成立。辩方称，两名被告选择不自辩，亦不会传召证人作供，案件押后至8月24日作结案陈词，期间黎智英继续还押，黄伟强则获准继续保释。

综合香港《星岛日报》和网媒“香港01”等报道，法官陈广池称，由于疫情关系，批准黄伟强维持毋须到警署报到，黎智英因涉违《香港国安法》下的勾结外国势力罪等案件须继续还押。

黎智英（74岁）和黄伟强（60岁）同被控一项欺诈罪，指他们于2016年1月1日至2020年5月19日期间，与壹传媒前营运总裁周达权及其他人隐瞒香港科技园公司，称租用将军澳工业邨骏盈街8号的苹果大楼，未违反1999年5月25日订立的租契；意图诈骗及诱使科技园公司不执行租契下的权利，导致苹果日报印刷有限公司，及力高顾问有限公司获得利益；或令科技园公司蒙受不利。

黎智英另被控已项欺诈罪，指他于1998年4月1日至2015年12月31日，与他人隐瞒香港科技园公司，未按1995年10月24日的提案计划书和租契协议，及1999年5月25日订立的租契，使用有关处所；令苹果日报印刷有限公司及力高顾问有限公司获益；及令科技园公司或蒙受不利。