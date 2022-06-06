贺一诚：若疫情缓和 争取将隔离期缩减至14天

澳门特首官贺一诚说，如果冠病疫情趋缓，澳门政府希望在暑假进一步放宽防疫措施，争取将隔离期缩减至14天。

综合香港电台和网媒“香港01”报道，贺一诚今早（6日）出席澳门离岛新社区卫生中心开幕式后，回应媒体询问时说，只要冠病疫情缓和，希望在暑假进一步放寛防疫政措施，争取七天在酒店医学观察，再七天居家隔离。

澳门目前对包括来自海外，港台以及中高风险地区人士，都实施在酒店进行14天医学观察，之后再进行七天居家隔离。

贺一诚说，中国大陆已有四个城市试行，七天在指定酒店进行医学观察，再在家居隔离七天的措施。目前正进行检讨工作，等大陆完成评估10天集中隔离，再加七天的居家防疫措施后，澳门会争取跟随，而且不排除只要7+7（七天在酒店医学观察，再七天居家隔离）。

贺一诚相信，大陆收紧到澳门的旅游签注，只是暂时因应疫情防控需要，即使大陆亦有跨省旅游限制，只要大陆疫情稳定，相信就会恢复旅游签注。

至于有消息指港澳在8月可以便利通关，贺一诚说没收到消息，而且也不由他决定，需交由卫生和治安部门协调。

至于是否有条件放宽澳门和珠海之间的通关措施，贺一诚认为，目前两地只需七天的冠病病毒核酸检测证明，已经很宽松。

贺一诚说，澳门和珠海之间一直紧密沟通，上月底的两地首长工作会议就谈到疫情下，珠海一直大力支持协助包括食品转运到澳门，会议希望做好不同疫情状况的预案。