美媒：中国将结束对滴滴等三家中企的调查

在中国网约车平台巨头滴滴出行宣布已提交文件申请从纽约交易所退市后，知情人士透露，中国监管机构将结束对滴滴出行等三家中国科技公司长达一年的数据安全调查，并允许这些公司开放新用户注册。

据美国《华尔街日报》报道，中国监管机构还将允许滴滴出行、物流平台满帮和线上招聘公司看准的应用程序最早从本周起可重新在应用商店上架。

知情人士说，包括中国国家互联网信息办公室在内的多个政府机构上周与滴滴、满帮和看准的高层会面时传达了这一消息，中国监管机构预计将在同一时间公布对这些公司的调查结论。

知情人士说，这三家公司将面临罚款惩处，其中滴滴将面对相对高的罚款，而另外两家公司面对的罚款则相对较轻。中国政府也要求这三家公司向国家提供1%的股权，并让政府在企业决策中直接发挥作用。

这三家公司均于去年6月在美国纽约上市，但不久后，中国开始加强网络审查，并对这些公司进行数据安全调查。这三家公司中，滴滴面临的打击最大，同时面临中国安全部门以及美国相关部门的审查，以至于滴滴上市不到一年的时间，市值就蒸发数百亿美元。

去年7月，中国网信办也命令这些公司停止新用户注册，并以它们在非法收集个人数据为由，命令中国应用商店下架这三家公司的应用程序。

知情人士称，调查人员开展了长达一个月的现场调查，调查公司的内部记录、电子邮件和内部通信，但当局并没有发现这些公司存在任何实质性问题。

去年10月，中国当局建议这三家公司寻求在香港上市。今年5月，滴滴称股东已批准公司从美国退市的计划，并寻求在香港上市。滴滴曾说，为更好地配合网络安全审查整改措施，公司股票将不会在退市完成前在任何其他证券交易所上市。

滴滴近日发布公告称，公司已于6月2日正式向美国证券交易委员会（SEC）提交表格25，申请于10天后正式从纽交所退市。

消息还称，满帮也正在推进在香港上市的计划，目标在年底前完成在香港上市。