受持续强降雨影响 柳江等25条河流发生超警洪水

受珠江流域中上游出现持续性强降雨影响，柳江、桂江等25条河流发生超警洪水，其中柳江上游发生五年一遇洪水。

据中新社报道，水利部珠江水利委员会介绍，2日以来，珠江流域中上游出现持续性强降雨过程，其中贵州东南部、广西北部等地累积降雨量达100毫米至250毫米，局地超过250毫米，最大过程累积雨量站为广西融水县再老站512毫米。

据气象水文部门预测，未来一周，珠江流域降雨仍将持续，流域主要江河维持高水位运行，西江干流梧州水文站的水位将超过警戒水位，出现西江2022年第二号洪水；强降雨区内中小河流可能发生超警以上洪水，发生山洪灾害的风险较大。

鉴于当前流域防汛形势，珠江委已将水旱灾害防御Ⅳ级应急响应提升为Ⅲ级。同时，珠江防总常务副总指挥、珠江委主任王宝恩已主持召开防汛会商会，滚动会商研判流域防汛形势，对暴雨洪水防御工作进行再部署再落实。

王宝恩说，当前流域正处于暴雨洪水防御的最关键时期。他要求，相关部门要密切跟踪流域雨情、水情、汛情、工情发展变化，加密监测预报预警，每日滚动会商研判；并统筹考虑流域上下游、左右岸、干支流防洪形势，系统分析降雨、产流、汇流及洪水演进过程，科学精细实施流域水库群联合调度，有效减轻下游防洪压力。

他续称，同时根据汛情发展变化，及时调整应急响应级别，逐条认真落实各项响应行动措施；加强水库安全度汛监管，督促水库严格执行调度指令，指导大藤峡、百色等委直管工程认真落实水库调度运用和安全度汛要求，确保防洪安全。

此外，要督促有关各地突出抓好小型水库安全度汛、山洪灾害和中小河流洪水防御，加强巡查防守，及时发布预警，切实做好人员转移避险工作；并强化应急值守和信息报送，动态掌握流域各地防御工作情况，及时报送汛情、工情、灾情、险情信息，第一时间报告重大突发情况。