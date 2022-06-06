下午察：一场双输的“宾利大战劳斯莱斯”闹剧

“把我的宾利开过来堵住他，堵在这。我一个月我宾利不用，我家里有50台宾利。”

一起停车位纠纷，事主欲为自己的“专用停车位”被人霸占而维权，结果一句“我家有50台宾利”脱口而出，反而引来大批网民起底背景，甚至惊动相关部门介入调查。

这起吸引众多吃瓜群众围观并登上热搜的事件，近日发生在深圳福田区宝能公馆地下停车场内。

宾利女指邻居占用她的车位长达一个月，自己投诉了一个月都无效，随后与占车位的男车主发生激烈言语和肢体冲突。这男车主也非富则贵，开的是劳斯拉斯。

视频显示，现场传出嘶吼推挤声，只见劳男故意假摔在地，穿着短洋装的宾女也跟着倒地，两人躺地撒泼。宾女一度春光乍泄，还被眼力超强的网民扒出，身穿着一条据说是2000元（人民币，下同，约413新元）的巴黎世家内裤。

开宾利的女士（右）指开劳斯莱斯的男士占用她的车位长达一个月，两人发生激烈言语和肢体冲突，男士故意假摔在地，女士也跟着倒地。（视频截图）

都是住豪宅开豪车的富贵人家，但文明程度似乎没跟上，行为举止让人看傻眼。

深振业：宾利女车主是企业高管可能在交往对象

宾女在争吵过程中还称，丈夫是当地某国企书记。网民随后起底她丈夫张晓中任职于深圳国资委旗下上市公司振业集团，是该企业的纪委书记、监事会主席。

据第一财经报道，深振业的董秘今天（6月6日）说，根据公司初步调查，车位纠纷中的国企书记确实是深振业的高管张晓中，不过张晓中目前是离异单身状态，宾利女车主是张晓中可能在交往的对象，不是家属，“车位纠纷事件”给公司的声誉造成了一定影响，其他的情况目前还在调查中。

振业集团官网资料显示，张晓中出生于1965年10月，曾先后任职深圳市国资委办公室（信访室）主任科员，深圳市国资委党委办公室副主任、主任，深圳市国有免税商品（集团）有限公司董事、党委副书记、纪委书记、监事会主席等职务。

据深振业2021年年报显示，张晓中从公司获得的税前年薪为37万5000元。

深圳国资委昨晚发回应称，“针对网民反映‘深圳国企书记夫人涉车位纠纷舆情’情况，我委高度重视，正在了解核实”。

关于劳男的背景，网上流传的信息不多，但有网民称，也是体制内人士。

据界面新闻从宝能公馆的业主方了解到，这个项目包括公寓、住宅和人才房等产品类型。住宅部分于2018年年底交房入住，公寓则于今年初交房入住。住宅的车位为公共车位，而开发商承诺公寓赠送车位。于是，住宅业主同公寓业主多次因车位问题发生矛盾。

一位宝能公馆住宅业主说：“视频女子是公寓的业主，她的固定车位被划到了住宅区。但住宅区的业主发现车位被占后不满意，近期小区内住宅业主与公寓业主一直因车位问题时有纠纷。”

换句话说，宾女和劳男都觉得自己是对的，是自己在吃亏。宾女坚持开发商已赠车位，别人凭什么强占自己的车位一个月。劳男认为是自己缴了停车场费用，找了个空位停着，自己爱停多久就多久。

车位专属和非专属之争

问题的本质应该是，开发商和物业管理公司未妥善处理好车位问题，引起了专属和非专属停车位的争议。结果，舆论风向被“50台宾利”、“国企书记夫人”、“2K内裤”带偏了。关于深圳小区车位使用的模式，要如何理清“专属车位”和“全体业主车位所有权”的问题，网民的关注热情较低。

一篇微信文章分析称，深圳停车位管理上和其他城市不一样，在中国绝大多数城市，用车人买了房，通常会为车配套购买一个停车位，所以群众对住宅停车位有强烈的权属意识。但是深圳对新小区的停车位管理进行了明确的分类，通过立法严格禁止停车位的买卖，配套车位的权属归属全体业主，而不属于开发商。在这种模式下，只要是业主且办了月卡，停车场里面的任何停车位置只要空着都是可以使用的，也就没有所谓的专属车位。

如果认定有专属车位又停不上，当事人心有不甘想维权也无不妥，只不过一旦脱口而出的话被看成是炫富和晾晒权力时，在仇富情绪浓烈的社会，很容易就会被千夫所指，有理说不清。一触动到民众仇富的神经线，什么家事背景都可能被挖出。

胡锡进：“官太太”把老公毁了

《环球时报》前总编辑胡锡进也忍不住发言了。他劝告所有公职人员、特别是干部官员的家人，必须低调做人，在外发生争执不可摆谱撒泼，更不可胡乱显示“实力”，否则一定会搞出一地鸡毛，付出代价。

他说，当深圳那个“官太太”叫喊“我家有50辆宾利”时，她基本就是把老公毁了，她的车位被占这点理，远不足以抵消公众对她家到底有多少财富以及来源是否合法的质疑。调查已经势在必行，如果她家确有50辆宾利所对应的财富，他老公能讲清楚的几率很低。即使她家没那么富，她老公作为国企高管也将很难避免因此栽个大跟头。

胡锡进说，有钱人也一样，不要显富，更不要以富压人，不要以富谋招人恨的特权，否则同样会积累对自己的潜在危机。

胡锡进进一步指出，互联网是平民舆论场，而且只要是足够大的舆论场，它的价值取向一定是老百姓主导的。这很公平，因为达官显贵的资源多，享受了更多权利和权力 ，舆论场更多连接老百姓的情感和诉求，这是世间应有的平衡，是正义的一部分。

劳男也不一定能避开舆论风暴。胡锡进最后也补上一句：“劳斯莱斯车主经这一曝光，等着他的应该也不会啥是好事。”

支持官员财产公示

胡锡进的判断应该是准确的。概括网上的呼声，有人质疑为何国企干部能拥有50台宾利，认为如果巨额财产来源不明就要严查。还有人进一步延伸说，“支持将官员财产公示，让一切暴露在阳光下。”另有人也指责劳男说，停别人家车位，该骂该追究。

而这起事件的最大教训就是，最好还是闷声发大财，“自己不说，就没人去查你”。但也有认为，如果家属都低调了，“夫人反腐”不就失灵了吗？

从一个车位之争上升至官员财产公示，这个跨度有点大，但也不让人意外。

就如网民说的，劳斯莱斯、宾利、国企、书记，当这些关键词串在一起的时候，人们所关注的就不再是劳斯莱斯长期霸占别人停车位，而是这里有没有腐败问题。

最不堪的是，宾女和劳男都已经是晋升富人阶层了，仍无法通过正常的法律途径去争取自身权益，为了一个车位而当众撒泼放狠，众目睽睽之下丑态百出。这是个人素质问题，还是法治普遍不到位的问题？

只能说，这是一起两败俱伤的“宾女战劳男”闹剧，最后就红了那条巴黎世家内裤。