朱立伦：九二共识是“没有共识的共识”

台湾在野国民党主席朱立伦说，国民党坚持与北京展开基于原则的交往，他称九二共识是“没有共识的共识”，属于“创造性模糊”。

综合台湾联合新闻网和中时新闻网报道，正在美国访问的朱立伦，在当地时间昨天（6日）先在华府智库布鲁金斯学会发表演说，阐述国民党对美政策，之后前往美国国务院，与当地官员举行会谈。

朱立伦以美国和中国大陆之间的关系复杂化破题，他说，台湾的选择不再只影响自身命运发展，地缘政治风险升高，民主危机迫在眉睫。

朱立伦认为，台湾位居战略要津，若被解放军控制可能威胁到美国的安全；包括半导体产业在内，台湾在资讯科技供应链和全球科技竞争扮演重要角色。他相信，台湾不仅是中国大陆方面寻求国家统一的最后一块拼图，有效控制台湾更意味着能通往更广袤的太平洋水域。

朱立伦说：“在这个想法上，我想提醒北京的朋友，如果胜利只是为了意识形态，而非良善的结果，妥协不是基于智慧而只是因为软弱，那么此种动态的威胁，我们认为是行不通的，因为战争没有赢家。”

他也说，台湾无庸置疑地面临来自北京的威胁；“对全体台湾人的大哉问是，我们是要做引爆点还是稳定器？”

朱立伦认为，乌克兰战争爆发后，这个问题更加尖锐。他咨询了国民党的国防顾问小组后，提出了三个方向： 一是通过调整投资方向来提高在不对称作战中的能力和能量，并提出与盟邦的联合训练和演习计划。二是优先采购对近期（未来五到八年）应对突发军事冲突必要且可获得的防御系统。三是将需要跨部门协调的后备动员机制提升到内阁层级，并基于战斗支援和城市与基础设施防卫需求来改革征兵。

针对北京，朱立伦说，接触与沟通好过战斗和冲突；国民党坚持，为了稳定两岸关系、降低威胁、管控危机，与北京展开基于原则的交往。

朱立伦说，和国民党执政时期相比，如今幸福时光倒退；在眼前更加困难的时刻，台湾需要信心，需要运用智慧，也需要强健的台美关系。

在场人士也问朱立伦，国民党将来若与北京对话，是要透过九二共识，还是会希望有新的框架下对话？

朱立伦回答，九二共识是“没有共识的共识”（Non-Consensus Consensus），两岸透过创造性模糊，搁置争议，就两岸经贸、教育文化等进行交流。

朱立伦也在布鲁金斯研究院公开座谈会上，以及在侨宴致词时说，重设驻美代表处，是正式宣布国民党不但重返华府，也希望驻美代表处真正代表国民党、台湾的声音，告诉全世界，国民党永远在华府跟西方民主政党站在一起。他指民进党污蔑国民党是反美卖台、说国民党是“亲中”政党，并强调国民党是永远的亲民主、亲和平、亲美国的政党。

发表演说后，朱立伦下午前往美国国务院与官员会谈。朱立伦说，双方谈了很多，议题遍及安全、经贸、科技和能源，几乎每项都谈了。