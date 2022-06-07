萧泽颐警告港人不要观看或下载《时代革命》

香港警务处处长萧泽颐接受港媒专访时，警告香港市民不要观看或下载2019年反修例风波纪录片《时代革命》。

萧泽颐昨天接受香港《南华早报》专访时说，这部纪录片在美国流媒体平台Vimeo上载时，他和警员都已经观看了这部纪录片。

在被问及市民若下载或观看这部纪录片是否会面临法律风险时，萧泽颐说，如果市民不确定这是否会触犯《香港国安法》，那么“我会建议他们尽量避免做这种行为”。

他补充道，确定一个人是否违反国安法的标准，取决于他们的行为和意图，如果一个人有意做出危害国家安全的举动，那么法律就有权力对他实行制裁。

萧泽颐说，虽然在香港，市民享有自由，但这不是一项绝对的权利，一个人不应该只谈论自己的自由，还必须考虑到一个人的行为是否也会影响他人的权利和自由。因此，遵守法律非常重要。

这部长约两个小时半的纪录片的标题使用了2019年反修例风波的标志性口号“光复香港，时代革命”，被认为违反了《香港国安法》。但针对观看这部纪录片或制作团队是否违法，至今香港政府仍未公开表态。

这部纪录片于去年7月在戛纳电影节上放映，并在四个月后赢得了台湾金马奖的最佳纪录片奖。尽管这部纪录片在加拿大、德国和英国等几个国家放映，但没有在香港或中国大陆上映。

另外，萧泽颐也提到，香港警方在6月4日当天逮捕了六个人，罪名包括涉嫌煽动他人参加未经授权的集会和持有攻击性武器。

萧泽颐说，警员是依法行事，如果有人继续煽动他人违法，他不排除明年会持续关闭维多利亚公园的部分区域，因为警队有责任保护他人的安全，“我们不能忽视有人尝试煽动他人进行未经授权的集会或实施暴力行为的可能性”。

萧泽颐在接受《星岛日报》和“香港01”专访时还说，《香港国安法》实施后，虽然香港治安已恢复良好，但“黑暴”孕育的本土恐怖主义威胁犹在。

他透露，香港警方早于去年初就已开始部署针对“七一”庆祝活动的保安和反恐等工作。在行动工作方面，警方于去年初成立督导委员会，由副处长（行动）主持，旗下有八个工作小组，包括行动策略、人事调动、检视装备等；而“七一”当天警队将全体总员，除调派前线人员及特种部队，也有可能调动后勤人员上前协助，以确保回归庆典安全有序进行。

反恐工作方面，萧泽颐说，警方会加强情报搜集，线上线下监视互联网，当发现严重煽动行为，会立即将犯人逮捕；同时调配大量便装警员，留意警队行动范围内是否有可疑人出没，务求立即制止恐怖活动。

萧泽颐强调，警队一连串行动，是要确保市民大众安全，先进国家但凡有安保行动，都会调配执法队伍确保社会整体安全，无论有无领导人来港，都需要保障香港市民、记者的安全。