罗智强“成全”退选 张善政盼携手打造新桃园

国民党台北市前议员罗智强昨晚（6日）在面簿用《成全》的歌词宣布退选桃园市长，但今早（7日）仍在桃园行脚。获国民党征召参选桃园市长的台湾前行政院长张善政昨晚也在面簿发文，表明希望与罗智强携手打造新桃园。

综合台湾《联合报》和中时新闻网等报道，罗智强昨晚在面簿写道，“‘成全了你的潇洒与冒险，成全了我的碧海蓝天’，‘一个人的成全，好过一群人的纠结’。我决定退出桃园市长选举，继续行脚，为台湾人民祈福。明天，碧海蓝天。”

罗智强前天（5日）才喊话，希望国民党桃园市长参选人张善政补正程序正义，昨天得知张善政软性回绝，表明言责已尽，不想再为难张院长（张善政），晚间就在面簿上引用台湾女歌手刘若英的歌曲《成全》歌词宣布退选桃园市长。

张善政昨天前往桃园五福宫参拜时，被问到罗智强在思考退党参选一事仅表祝福。

昨晚得悉罗智强退选，张善政在面簿发文说：“这段时间，我深深感受到智强兄的努力以及与善政同样对桃园深深的使命感。往前走，我们处处碧海蓝天。团结是改变桃园、改变台湾唯一的路。但是这条路还很漫长，这场战役仍很艰辛。我期盼智强兄与所有珍爱桃园的好朋友，我们一起携手打造新桃园。”

国民党发言人柳采葳说，非常感谢罗智强，有他这一步才能造就国民党的团结，后面也就能有第二步、第三步，代表桃园整合成功；后续还需要整合的部分，期待党主席朱立伦回台湾后，把剩余的都补起来，国民党团结就能胜选。

罗智强昨晚宣布退选消息，引起各界震惊，更令支持者错愕。他今早已现身桃园平镇继续行脚活动，并说目前关心的就是行脚，其他的都先不要去想。

至于宣布退选后是否与国民党桃园市长候选人张善政取得联系，罗智强则说，“任何私下任何沟通我都不做任何说明”。