美媒：中国在柬埔寨秘密建海军基地

西方官员透露，中国正在柬埔寨秘密建造一个专供中国军队使用的海军基地；柬埔寨官方今天（7日）则再次否认将授予中国解放军海军基地的独家使用权。

据美国《华盛顿邮报》报道，多名西方官员称，这座海军基地将建设在柬埔寨位于泰国湾的云壤海军基地的北部，这是中国在海外建设的第二座海外前哨基地，也是中国在亚太地区建立的第一座海军基地。

这些官员和分析人士说，在南中国海西部拥有一个能够容纳大型海军舰艇的设施，是中国扩大在亚太地区雄心的一个重要因素，同时还能加强中国在东南亚海上关键通道附近的军事存在。

一名西方官员称，“我们评估认为，对于中国领导人来说，印太地区是中国重要的战略区域，中国政府也希望通过外交、经济和军事层面的措施，来让印太地区国家不愿意、也无法挑战中国的核心利益”。

《华尔街日报》2019年引述美国和盟国官员报道称，中国和柬埔寨已秘密签署了一项协议，允许中国军队使用在柬埔寨建立的军事基地。不过，北京和金边官员均否定了这个消息，柬埔寨首相和中国国防部发言人当时都称这份报道是谣言。中国官方称，中国只是在军事训练和后勤装备方面提供了帮助。柬埔寨官方则强调翻新基地是为了加强柬埔寨海军的能力，以保护海洋完整性和打击包括非法捕鱼在内的海上犯罪。

不过报道称，一名中国官员本周证实，军事基地将有一部分会转由中国军队专用。不过这名中国官员否认整个基地都将由中国军队专用，柬埔寨军事科学家也会使用基地设施。中国官员还说，中国人不会参与基地柬埔寨专用部分的任何活动。

西方官员透露，中国与柬埔寨预计将在本周举行动土仪式上承认中国参与了云壤海军基地扩建的融资和建设，但不会承认中国人民解放军使用基地的计划。

这些西方官员还说，两国政府一直在尝试掩盖中国军队在云壤海军基地的存在。例如，访问该基地的外国代表团只被允许进入事先批准的地点。在访问期间，基地的中国军事人员穿着与柬埔寨同行类似的制服，或者根本不穿制服，避免引来外界观察者的怀疑。当美国副国务卿谢尔曼去年访问基地时，她的行动也受到了严格限制。

中国官员还透露，云壤海军基地的中国部分部署了北斗卫星导航系统的地面站技术。北斗系统是中国自主研发用来取代美国太空部队管理的全球定位系统，具有包括导弹制导在内的军事用途。

据彭博社报道，虽然柬埔寨政府发言人证实，两国将于本周三在该基地的两个港口相关项目上进行破土动工仪式，但他否认中国将在那里拥有任何独家使用权的说法。他说，定于周三进行的项目只是关于船舶维修车间和一条滑道的建设。

发言人说，柬埔寨邀请了多国外交官参加动土仪式，因此这个项目并不是什么秘密建设。发言人还补充道，柬埔寨宪法已规定任何外国军队不得在柬埔寨国内建立军事存在。

中国外交部发言人赵立坚今天也在例行新闻发布会上说，柬埔寨已对这项消息作出了回应，柬埔寨宪法不允许外国在柬埔寨建设军事基地。云壤基地改造旨在加强柬埔寨海军维护海洋领土完整和打击海上犯罪的能力。他批评，“美方对柬方立场置若罔闻，一再恶意揣测、攻击抹黑，甚至对柬埔寨威胁、施压，这是典型的霸凌行径”。

新美国安全中心首席执行官范腾（Richard Fontaine）分析认为，虽然中国远不能与美国在世界各地拥有的军事基地网络相提并论，但中国在柬埔寨建立的军事基地将能够为中国提供在亚太地区的武力投射能力，这对于中国在整个亚洲边缘地区和南中国海拥有更多主导性军事存在的愿望来说是极其重要的，使北京能够对远离中国海岸的国家进行风险控制。