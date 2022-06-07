郑州120延误救治事件接线员被开除

中国郑州一名大学生因病拨打求救热线，但接线员却认为这名学生没事，导致这名学生因紧急医疗救援中心延误救治而离世。五名与此案有关的工作人员受到处分，其中接线员被开除。

中共郑州市纪律检查委员会昨晚（6日）在微信上通报，市紧急医疗救援中心调度人员（即接线员）张真颖对急症患者病情判断有误、处理复杂问题能力不足；调度班长、调度科科长燕重远，以及主持工作的市紧急医疗救援中心副主任康晓琴，对重要事项上报制度执行不力。

张真颖被发现在受理报诊电话时，主观认为报诊人彭某某作为年轻的大学生，病情不危急，把重点放在反复追问准确地址上、未及时调派救护车，业务不熟练，且言语不当。她在挂断与彭某某的通话后，仅采取回拨电话、添加微信的方式联系彭某某，未及时与110（公安报警电话）联动，采取更加有效的处理方式。

通报称，张真颖负有直接责任，给予开除处分；市紧急医疗救援中心调度班长代文欣负有直接责任，给予其党内严重警告（影响期两年）、政务撤职处分；市紧急医疗救援中心调度科科长燕重远负有主要领导责任，给予其政务记过处分；市紧急医疗救援中心副主任康晓琴负有主要领导责任，给予其政务警告处分。

此外，郑州市官方也给予郑州市卫生健康委员会党组成员、副主任原学岭诫勉谈话。原学岭被指作为紧急医疗救援工作分管领导，对市紧急医疗救援中心指导不力，对此负有重要领导责任。

彭某某拨电求救的录音早前在网上流传后，急救中心工作人员的态度和专业问题成了中国网民关注的课题。

在长达八分钟的通话录音中，急救中心工作人员不断说“你到底咋回事啊”“20多岁的人了”“要不要救护车”“我感觉你没事”这样的话。在挂断电话后，急救中心并没有派出救护车，直到两个小时以后，同寝室同学回到宿舍再次拨打120，救护车才到达现场。彭某某在5月30日因脑出血离世，年仅20岁。