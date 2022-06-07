北京环球度假区拟于15日起恢复开放

中国首都北京市冠病疫情持续好转，北京环球度假区计划于6月15日起恢复对外开放，游客进入园区前须持72小时核酸阴性证明。

北京环球度假区今天（7日）发布公告公布上述消息，其中环球影城大酒店、诺金度假酒店计划在6月14日向入住客人开放，北京环球城市大道将在同日开启营业，北京环球影城主题公园于6月15日正式开放。

北京环球影城主题公园、北京环球城市大道、环球影城大酒店、诺金度假酒店将严格根据疫情防控政策要求，按照每日75%的限流比例进行开放。北京环球影城主题公园的室内景点和娱乐项目也将据此控制客流量。

恢复开放后，所有游客进入北京环球度假区均需持72小时内有效核酸检测阴性证明，核验北京健康宝和有效身份证件，进行快速体温检测，并在进入北京环球影城主题公园时出示有效园区预约码。

另据《人民日报》报道，北京市商务局二级巡视员丁剑华昨天（6日）下午在疫情防控工作新闻发布会上介绍，餐饮经营单位有序开放堂食后，暂不承办婚宴、生日宴、团体宴等群体性聚餐活动。

丁剑华也对当前有序开放堂食的情况重点强调了四点要求，包括加强人员管理，要求员工完成疫苗全程接种或加强免疫接种，持48小时核酸阴性证明方可上岗；严格进门查验，要求外卖人员进入取餐餐厅测温、扫码、佩戴N95或KN95口罩；减少人员聚集，严格控制人流密度；保持门店环境清洁，按规定消杀。

根据北京市卫生健康委今天通报，北京昨天无新增本土确诊病例、疑似病例，新增两名本土无症状感染者。北京市官方称，当地疫情目前已处于“扫尾清零”阶段。