台美21世纪贸易倡议 邓振中：目标是签自由贸易协定

台美政府共同发起“台美21世纪贸易倡议”（U.S.-Taiwan Initiative on 21st Century Trade），被在台湾野党批评是大内宣。台湾行政院政委、经贸谈判办公室总谈判代表邓振中说，倡议的最终目标是签订台美自由贸易协定（FTA）。

据台湾《自由时报》报道，邓振中今天（7日）接受“新闻放鞭炮”广播节目专访时强调，倡议的英文意涵是过去没有做过的，倡议内容是台美未来要签订贸易协定，倡议是签订协定很重要的阶段，最后目标就是签订自由贸易协定（FTA）。

邓振中说，倡议不需国会通过，签FTA要经国会通过，在总统蔡英文任内，台湾能申请加入跨太平洋伙伴全面进展协定（CPTPP）及“台美21世纪贸易倡议”是很大成就，过去美国都要台湾做什么、现在是真的要开始谈。以后若签FTA，等于是进入“大联盟”，相关规范都进入美国的标准，台湾会与美国更紧密地在一起。

关于台湾去年9月申请CPTPP，为何至今还没有加入？邓振中指出，涉及整个国际环境，不方便对外说。加入CPTPP要由11个会员国整体讨论，现在还没正式讨论到，他们都愿意接受高标准成员，台湾是没有问题，“我们感觉他们是倾向同意的”。

至于台湾何时能加入CPTPP，中国大陆是否在阻扰？邓振中谈及，政治问题避免不了。很多国家对中国大陆有很大疑虑，大陆跟澳大利亚、日本等国家有很大冲突，各国要大陆接受高标准，但它不一定会做。反观台湾就是模范生，台湾是公开透明，彻底市场经济，对企业界是很多助益的。

邓振中分析，大陆会说它要先参加，这件事不能让它发生，这就看我们的本事，台湾会找到自己的路。在世界贸易组织（WTO）20年来，没有国家告过台湾一个案子，告大陆的太多了，台湾可把资料整理成英文送给各国去看，让国际知道台湾有决心，不是讲假话。尤其疫情发生后，国际已经知道台湾角色非常重要，这几个因素加起来是台湾最大机会。

邓振中评估，现在CPTPP会员国正处理英国入会，乐观估计是今年处理完英国，悲观估计是明年初，英国是世界第五大经济体，谈判不是那么容易。

邓振中提及，时间顺序上，中国大陆早台湾一个礼拜递申请书，台湾递出申请书有事先告诉所有国家，非常周到跟澳洲、新西兰等所有国家打招呼，结果大陆先递申请书出去，也没有打招呼。

关于台湾为何不能加入印太经济框架（IPEF）？邓振中回应，不是因为美国不找台湾，是因为其他国家担心找台湾参加，中国大陆会找他们麻烦。