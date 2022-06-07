特鲁多批中国军机行为不负责任具挑衅性

发布 / 2022年6月7日 11:09 AM

更新 / 2022年6月7日 11:25 AM

特鲁多当地时间周一在渥太华的记者会上批评中国军机的行为不负责任且具挑衅性。（路透社）
特鲁多当地时间周一在渥太华的记者会上批评中国军机的行为不负责任且具挑衅性。（路透社）

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中国与加拿大军机近距离接触使得两国外交紧张局势加剧，加拿大总理特鲁多昨天（6日）再批中国军机的行为不负责任且具挑衅性。

综合路透社和彭博社报道，特鲁多于当地时间周一在渥太华的记者会上说，加拿大当时在执行联合国批准的任务，监督朝鲜没有违反国际制裁的规定，加拿大军方也遵守相关的法律规定。

特鲁多批评，在这种情况下，中国军机的相关行动是不负责任，且具挑衅性的，“我们将强烈谴责中国将加拿大飞行员的生命置于险境，同时他们这样做也是不尊重联合国执行制裁决定的表现”。

加拿大军方上周指，中国军机在4月26日至5月26日间，多次飞近加拿大皇家空军CP-140极光号远程巡逻机；当时加拿大军机正在执行“霓虹行动”（Operation Neon）。“霓虹行动”由多国共同参与，负责监督对朝鲜制裁行动的实施情况。

中国外交部发言人赵立坚昨天在例行记者会上则说，中国军队一贯基于国际法和国际惯例，按照安全规范和专业操作要求，开展相关行动。他强调，中国绝不允许任何国家打着“航行自由”的旗号侵犯中国主权和安全。

中国国防部在一份声明中也说，加拿大军机以执行联合国安理会决议为借口，加强了对中国的侦察和"挑衅"，危害了中国的国家安全。

在加拿大和中国之间的紧张局势加剧之前，渥太华上个月出于国家安全考虑，决定禁止中国华为技术有限公司参与加拿大的5G设备建设。

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