特鲁多批中国军机行为不负责任具挑衅性

中国与加拿大军机近距离接触使得两国外交紧张局势加剧，加拿大总理特鲁多昨天（6日）再批中国军机的行为不负责任且具挑衅性。

综合路透社和彭博社报道，特鲁多于当地时间周一在渥太华的记者会上说，加拿大当时在执行联合国批准的任务，监督朝鲜没有违反国际制裁的规定，加拿大军方也遵守相关的法律规定。

特鲁多批评，在这种情况下，中国军机的相关行动是不负责任，且具挑衅性的，“我们将强烈谴责中国将加拿大飞行员的生命置于险境，同时他们这样做也是不尊重联合国执行制裁决定的表现”。

加拿大军方上周指，中国军机在4月26日至5月26日间，多次飞近加拿大皇家空军CP-140极光号远程巡逻机；当时加拿大军机正在执行“霓虹行动”（Operation Neon）。“霓虹行动”由多国共同参与，负责监督对朝鲜制裁行动的实施情况。

中国外交部发言人赵立坚昨天在例行记者会上则说，中国军队一贯基于国际法和国际惯例，按照安全规范和专业操作要求，开展相关行动。他强调，中国绝不允许任何国家打着“航行自由”的旗号侵犯中国主权和安全。

中国国防部在一份声明中也说，加拿大军机以执行联合国安理会决议为借口，加强了对中国的侦察和"挑衅"，危害了中国的国家安全。

在加拿大和中国之间的紧张局势加剧之前，渥太华上个月出于国家安全考虑，决定禁止中国华为技术有限公司参与加拿大的5G设备建设。