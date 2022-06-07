深圳国资委：未发现宾利女车主与深振业有经济往来

针对近期网传“宾利大战劳斯莱斯”视频涉及“国企书记”一事作出通报，深圳国资委今天发出通告称，暂未发现深圳市振业（集团）股份有限公司与涉事张某某（女）及其名下企业有经济联系和业务往来。

据“深圳国资”微信公众号发布的通告，针对上述视频涉及的问题，国资委高度重视，成立了工作专班，经初步核实，纠纷中涉及的张晓中现年56岁，去年3月任国资委所属企业深圳市振业（集团）股份有限公司党委委员、纪委书记，去年5月兼任监事会主席。

通告说，经民政部门核查和个人事项报告核对，张晓中于2017年离异后未再进行婚姻登记。经工作专班核查，暂未发现深圳市振业（集团）股份有限公司与涉事张某某（女）及其名下企业有经济联系和业务往来。如后续发现张晓中存在其他问题，将依法依规严肃处理，并向社会公布。

深圳福田区宝能公馆“宾利大战劳斯莱斯”车位纠纷的视频日前在网上热传。宾利女车主张某某在视频中说“我一个月我宾利不用，我家里有50台宾利”，并称丈夫是当地某国企书记。

网民随后起底她所说的丈夫张晓中任职于深圳国资委旗下上市公司振业集团，是该企业的纪委书记、监事会主席。

据深圳特区报今天报道，张晓中在接受采访时表示，其与张某某于2021年9月经人介绍发展为情侣关系，宝能城市公馆公寓和涉事车辆均是女方资产。

张某某在接受采访时也说，她在与张晓中相识前已购买宝能城市公馆公寓和涉事车辆，车位为购房时开发商赠与。网传的“婚宴照片”为两人去年10月举办的确定情侣关系仪式时所拍。张某某还说，“50台宾利车”为纠纷过程中情绪失控下的气话，“觉得很羞愧”。

振业集团官网资料显示，张晓中曾先后任职深圳市国资委办公室（信访室）主任科员，深圳市国资委党委办公室副主任、主任，深圳市国有免税商品（集团）有限公司董事、党委副书记、纪委书记、监事会主席等职务。据深振业2021年年报显示，张晓中从公司获得的税前年薪为37万5000元（人民币，约7万7527新元）。