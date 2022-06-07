台北调查处称华视出错非有意行为 全案已签结

台湾华视新闻早前多次发布错误快讯，经调查局台北市调查处查处约询华视职员后，认为华视并没有散布灾害谣言的主观意识，不对华视进行惩处并将全案签结。

据台湾《自由时报》报道，自4月20日发布“共军飞弹袭新北”错误信息以来，台湾华视新闻接连出错10次，引来台湾社会和政府高层关注。

事后台湾调查局资通安全处责令台北市调查处依《灾防法》散播灾害谣言或不实讯息罪立案侦办，并约询两名华视职员了解新闻跑马快讯制播流程，同时请当天值班导播和负责字幕的工作人员到案说明。

《灾防法》定罪标准取决于犯案者的主观意识，即犯案者是否有意对外散布不实谣言，引发民众恐慌和社会损失。

在台北调查处调查全案后，认定事件为华视的内控疏失，相关制播人员没有涉及故意散播灾害谣言的主观意识，因此已将全案签结。法界人士称，华视出错若非有意行为即不涉及刑事责任，但若民众因而恐慌肇生意外，且可明确举证有因果关系，有权向华视提出民事损害赔偿。

今年4月20日早上，华视新闻底下跑马灯字幕接连出现“新北市遭共军导弹击中”等多则错误讯息，引发舆论哗然。事后华视紧急召开自律委员会，惩处两位导播、编辑、晨间新闻制作人、编辑中心和导播中心主任、制播部经理、代总经理等八人，其中未将档案路径恢复的导播被记大过，处分最重；华视代总经理和华视新闻台长陈雅琳请辞台湾公共广播电视集团、华视代理总经理一职，另决定暂停新闻播报，华视晚间新闻则改由主播叶映彤上阵播报。

华视出错事件发生后，台湾文化部长李永得称，这是一个绝不应该发生的错误，文化部郑重致歉，除了要求华视立即提出事件报告，并应深切检讨，绝不得再犯。