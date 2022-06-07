自美返台进行升级 F16战机夏威夷机场硬着陆

台湾空军一架部署在美国亚利桑那州路克空军基地（Luke AFB）的F-16A战斗机，预计飞返台湾进行升级为F-16AM（F-16V）工程，中途降落夏威夷檀香山时，发生鼻轮故障无法放下意外。飞行员最后单靠主轮降落，搭配以尾钩拉住拦截钢索，成功在跑道尾煞停，只有机鼻受损，人员无恙。

据台湾《联合报》报道，台军驻美F-16机队总数约为十余架，都漆成标准的美国空军涂装。这架F-16A的机尾序号是93-0817，换算台军序号应为6716。台湾在上世纪90年代引进120架F-16A，序号6601至6720；30架F-16B的序号则是6801至6830。

从网民提供的照片中可看到，上述F-16战斗机停在檀香山国际机场（与美军希肯基地共用跑道）04R跑道尾端，机鼻着地因此雷达罩翘起，机尾捕捉钩已经放下，拉住拦截钢绳，现场有消防车与其他工作人员戒备。

空军司令部尚未对此事进行证实与评论，不过依据已知资讯，台军驻路克基地人员有限，F-16的地勤维修，是外包由美方负责。

由于F-16升级工程是在台中汉翔公司进行，因此驻美机队也须飞回台湾进场构改，跨越太平洋必须停留夏威夷、关岛等地，并进行多次空中加油。

依据以往经历，相关飞行都由美方负责，预期这次0817号故障受损，费用应该也在美方负责之列。