港外国记者会主席：停办人权新闻奖前未接触外交公署

香港外国记者会（FCC）主席瑞凯德（Keith Richburg）澄清，他们在决定暂停颁发人权新闻奖前，并未与中国外交部驻港特派员公署有任何接触。

据网媒“香港01”报道，香港外国记者会在4月底宣布暂停颁发人权新闻奖，主席瑞凯德当时指因红线难以捉摸的情况下，不希望无意间违反法律而决定停办奖项。有传FCC宣布决定前曾与中国外交部驻港特派员公署以Zoom进行视频会晤，瑞凯德昨天（6日）接受民主党前主席刘慧卿主持的网台节目《议会内外》访问时澄清，他在董事会决策前并未与公署以任何形式接触或会面。

无国界记者在5月初公布新一年度全球新闻自由排名，香港的排名由去年第80位跌至第148位，瑞凯德多次在公开场合中说，传媒在《香港国安法》下仍有很多报道空间，他依然坚持这个想法，并称：“虽然香港不再是亚洲最具新闻自由的地区，但游戏尚未结束（game is not over），只要香港一日有记者做新闻，只要我们还可以自由地上网看新闻、专栏。”

他举例说，世界卫生组织曾指中国不可能完全“清零”，这一讯息在大陆早就被审查隔绝，但相关资讯仍能在香港流传。他同意香港的新闻自由有所收窄，令不少外籍记者心灰意冷，但说“新闻已死”是太过悲观，香港对比中国大陆和许多东南亚国家，是相对自由的区域。

瑞凯德说，不少人认为FCC是一个反对派组织，他重申FCC并不属于任何阵营，他愿和任何人、任何团体见面。有很多在港的外媒不允许员工担任FCC主席或副主席等重要职务，担心因会方的任何决定影响中央政府对报章观感，所以使得他这个新闻系讲师成为主席。

外界对于FCC决定暂停颁发人权新闻奖感诧异，瑞凯德称，最后收到的参赛作品数量比以往少，尤以中文组更甚，有几个传媒机构提交多份作品，他们估计最终会出现一个媒体赢走所有奖项的局面，或会损害人权奖的声誉，却出现原先获奖的媒体最终停运，并有多名人员涉嫌违法被捕。他之后在会议提出只颁奖予英文组，但遭在席董事反对，最后经商讨后决定暂停颁发奖项。

香港记者协会主席陈朗昇曾称希望FCC继续颁发奖项，不要以任何罪名抹杀记者专业报道，不过瑞凯德不同意继续，因为这样做会令FCC陷入违法风险之中，亦有机会令任何有关连的人牵连在内。