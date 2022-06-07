感觉所受关照今不如昔 斯里兰卡总统称中国战略重点转移

斯里兰卡总统戈塔巴雅·拉贾帕克萨说，中国似乎正在将战略重点转向东南亚和非洲，并指斯里兰卡这个陷入财务困境的南亚国家没有得到北京像以往那样的关注。

据彭博社报道，他周一在科伦坡官邸接受采访时说，斯里兰卡无法利用来自北京的15亿美元（约20.7亿新元）信贷额度，他向中国国家主席习近平提出贷款10亿美元以采购必需商品，也没有得到回音。

拉贾帕克萨说，中国表示会帮助斯里兰卡，但“他们一般不愿意”借出更多资金用以偿还早期债务。

“我的分析是中国已经将战略重心转移到了东南亚，”他说，“他们认为在菲律宾、越南和柬埔寨，那个地区，还有非洲，有更大战略利益。”

“他们对这个地区的兴趣减弱，”拉贾帕克萨补充说，“虽然我也不是很有把握，但中国就连对巴基斯坦的关注也减弱了。这表明他们在这里的兴趣已与之前不同。他们的兴趣已经转移到另外两个地区。”

彭博社的报道指，过去10年间斯里兰卡和巴基斯坦得到中国的慷慨援助，北京提供了数十亿美元贷款用于建设港口、发电厂和其他基础设施。然而最近几个月，北京并不急于向巴基斯坦提供新的贷款，在回应斯里兰卡的要求方面也有些迟疑；这两个国家都在与IMF商谈贷款。

斯里兰卡正在应对1948年独立以来最严重的经济危机，已向IMF和其他主要亚洲经济体寻求援助。

一位政府顾问上周表示，斯里兰卡无法动用来自北京的15亿美元信用安排，因中国担心IMF可能会强制要求推迟还款。

拉贾帕克萨说，他给习近平和印度总理莫迪写信，给他们打电话。他还与中东国家领导人取得联系，以确保长期石油供应，缓解因缺乏美元而造成的短缺。