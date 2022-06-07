中国海关出版社有限公司原副经理张静涛被双开

据中央纪委国家监委驻海关总署纪检监察组、湖北省纪委监委消息，中央纪委国家监委驻海关总署纪检监察组、湖北省纪委监委对中国海关出版社有限公司原党委委员、副经理张静涛严重违纪违法问题进行了纪律审查和监察调查，给予张静涛开除党籍、开除公职处分。

根据中央纪委国家监委网站发出的通报，经查，张静涛违反中央八项规定精神，接受可能影响公正执行公务的旅游活动安排，借用管理和服务对象车辆，影响公正执行公务；违反组织纪律，在组织进行谈话时，不如实说明问题；违反廉洁纪律，利用职权或者职务上的影响，由他人支付应由本人支付的费用。利用职务上的便利为他人谋取利益，非法收受他人财物。

通报指出，张静涛身为中共党员领导干部，丧失理想信念，目无党纪国法，且在中共十八大、十九大后不收敛、不收手，严重违反党的纪律，构成职务违法并涉嫌受贿犯罪，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，经海关总署党委研究决定，给予张静涛开除中共党籍处分；经中央纪委国家监委驻海关总署纪检监察组研究决定，给予张静涛开除公职处分；收缴其违纪违法所得；经湖北省监委研究决定，将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物随案移送。

公开资料显示，现年50岁的张静涛是北京人，研究生学历，1994年1月加入中国共产党。

张静涛长期在海关系统工作。1995年7月至2003年10月，任海关总署财务司干部、副主任科员、主任科员；2003年10月至2006年8月，任海关总署财务装备司基建资产处副处长、办公室副主任；2006年8月至2011年12月，任海关总署基建办公室副主任；2011年12月至2017年9月，海关总署财务司基建处处长（2012年12月至2014年12月挂任上海浦东海关副关长）；

2017年9月至2020年6月，张静涛到长春先后担任海关党组成员、副关长、党委委员；



2020年6月，张静涛进入中国海关出版社有限公司，担任党委委员、副经理，直至今年3月被免职。

