中国国防部指澳洲军方上月在西沙附近抵近侦察

中国国防部指澳大利亚P-8A反潜巡逻机上个月飞入南中国海地区的西沙附近空域抵近侦察，严重威胁中国主权安全，并批评澳洲散播虚假信息。

国防部新闻发言人谭克非今天（7日）在国防部微信公号上说，这架反潜巡逻机不顾中国反复警告，“连续逼近中国西沙领空。”中国人民解放军南部战区组织海空兵力对澳洲军机进行识别查证，并予以警告驱离。

谭克非说：“澳军机严重威胁中方主权安全，中国军队采取的应对措施专业安全、合理合法。澳方颠倒黑白，一再散播虚假信息，鼓吹制造对立对抗，中方对此表示坚决反对。我们正告澳方，立即停止类似危险挑衅行径，严格约束海空兵力行动，否则将承担由此引发的一切严重后果。”

澳洲国防部早前则指一架中国歼-16战斗机在南中国海地区，拦截澳洲军机，并称战机为了拦截而做出危险动作（dangerous manoeuvre），对P-8飞机及机组人员的安全构成威胁。

总理阿尔巴尼斯就此事回应时说，澳洲政府已通过适当渠道，向中国表达关切。国防部长马勒斯（Richard Marles）更指歼-16当时在距离澳洲军机非常近的地方，释放箔条干扰弹（chaff）。

中国《环球时报》引述军事专家称，澳洲的做法与今年2月19日炒作其战机“遭到中国军舰激光照射”的伎俩如出一辙，同时，澳、加等国近日频繁炒作此类话题散发出一股“五眼联盟”的味道。这些国家对到别人家门口偷听偷看会遇到什么似乎毫无心理准备。