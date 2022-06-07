中国大陆经济学家：一定要把台积电抢到手里

中国智库“国际经济交流中心”总经济师陈文玲认为，在美西方像制裁俄罗斯一样对中国进行毁灭式制裁的情况下，中国一定要把台积电抢到手里。

据观察者网报道，陈文玲上月30日出席中国人民大学重阳金融研究院主办的“中美论坛”时，针对中美当前关系发表看法。

陈文玲首先引述美国前国务卿基辛格（Henry Kissinger）上月在瑞士达佛斯世界经济论坛上的发言，称中美应避免直接对抗，双方若能缓和敌对关系，确实对全球和平具重要性。她表示自己也认同基辛格的观点。

但她认为，美国政治人物并不一定会遵循这样的理念，“因此中国面临的是失去理智、失去方向的政客和所谓的美国战略家在制定对华政策，所以我们现在不能有幻想，我们要丢掉幻想，准备斗争”。

陈文玲认为，中国政府必须做好短期应对，更要做好长期应对美国遏制打压中国的战略准备。尤其是在美西方像制裁俄罗斯一样对中国进行毁灭式制裁的情况下，“中国一定要收复台湾，特别是在进行产业链、供应链重构方面，一定要把台积电这本来属于中国的企业抢到中国手里”。

陈文玲说，目前台积电正加快向美国转移，要在美国建立六个厂，“我们绝对不能让它转移的目标全部实现”。

她还提到，中国要公开地、合理地、尽一切所能地对俄罗斯进行支援，在贸易方面做得更多一些，使中俄通过“一带一路”和俄罗斯总统普京提出的欧亚大联盟对接，形成中国的战略纵深带、丝绸之路经济带和能源安全带，以作为今后一个重大的安全屏障。