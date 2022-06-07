易纲：将与金砖深化金融合作 加强金融政策协调

中国人民银行行长易纲昨晚（6日）说，中国央行将与金砖各方进一步深化金砖金融合作，加强宏观经济金融政策协调。

据新华社报道，今年第二次金砖国家财长和央行行长会议昨天以视频方式举行。易纲在会上说，金融合作是金砖国家整体合作的重要组成部分，在金砖各方共同努力下，金砖国家金融合作取得积极进展，为金砖国家领导人第十四次会晤成功举行创造了有利条件。

据介绍，会议充分肯定了上半年金砖国家金融合作取得的阶段性成果，一致通过了《金砖国家财长和央行行长联合声明》。各方认可完善CRA机制、提高机制灵活性的重要意义，支持对《关于建立金砖国家应急储备安排的条约》的修订内容，欢迎在修订CRA其他相关文件上的积极进展，期待完成修订工作。会议同意继续在支付、金融领域信息安全等领域开展交流。

会议认为，主要经济体应进一步加强政策协调，推动全球经济复苏。与会各方同意推动完善全球经济治理体系，维护以国际货币基金组织（IMF）为中心的全球金融安全网，呼吁按时完成IMF第16次份额总检查，欢迎在特别提款权自愿转借上的进展。

此外，会议肯定了发展可持续金融对于促进全球经济复苏的意义，认为转型金融可在推动实现有序绿色低碳转型中发挥重要作用，欢迎中国央行牵头起草的金砖国家转型金融经验总结报告，期待继续在此领域开展合作。

“金砖五国”是指巴西（Brazil）、俄罗斯（Russia）、印度（India）、中国（China）和南非（South Afirca），因为这五个国家英文首字母组成“BRICS”一词，发音与英文的“砖块”非常相似，所以被称为“金砖五国”（BRICS）。