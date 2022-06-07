港教授：全市冠病疫苗接种率达95% 最快明年1月可免戴口罩

香港大学儿童及青少年科学系临床副教授叶柏强说，如果冬季流感高峰期已过，加上冠病疫情趋缓，而所有年龄层的疫苗接种率达95%以上，所有预防措施可放宽，即市民最快明年1月可免戴口罩。

综合网媒“香港01”和香港电台报道，港大最新研究发现，冠病疫情暴发两年期间，传染病数据显示，具呼吸道传播潜力的包膜细菌所引起的败血病下降，抗生素的使用亦大幅下降，因此认为戴口罩有助降低抗药性细菌的流行，建议巿民在冬季应继续戴口罩。

叶柏强今早（7日）在港台节目《千禧年代》上说，研究检视了过往10年数据，发现市民进行的非药物性干预之预防感染及控制措施，尤其是全面戴口罩的时间长，有效减低流感的发生率。

叶柏强推断冬天将暴发另一波冠病疫情，并撞上流感高峰期，年纪较小的儿童及身体较弱长者将较容易受感染，所以需要特别小心，全民仍要在公众地方戴好口罩。

他指出，若冬季的流感高峰期已过，加上冠病疫情缓和，而所有年龄层的疫苗接种率达到95%以上，所有预防措施可放宽，即市民最快在明年1月可不用再戴口罩。

另一方面，香港昨天（6日）新增543起冠病确诊个案，当中有204起由学校呈报。

香港大学儿童及青少年科学系讲座教授刘宇隆认为，不应一刀切全校停课，并称此举不明智。

也是香港疫苗可预防疾病科学委员会主席的刘宇隆今天在港台节目《千禧年代》上说，昨天时星期一，之前有连续三天学校假期，活动增加，个案自然会上升，形容一切合乎常理，巿民不应太紧张。

他说，204起学校个案来自147所学校，只有一两说学校有较多个案，因此一刀切全校停课的决定不明智，因为学校对基层学生的学习来说非常重要，“任何社交距离改变，学校都应该是第一个放宽，最后先收紧。”