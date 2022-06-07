中国国安部公布《公民举报危害国安行为奖励办法》

中国国家安全部昨天公布部门规章《公民举报危害国家安全行为奖励办法》（以下简称《办法》），其中明确规定，举报人不得借举报之名故意捏造事实诬告、陷害他人，不得弄虚作假骗取奖金，不得恶意举报或者以举报为名制造事端、干扰国家安全机关工作，不得泄露举报中知悉的国家秘密或者工作秘密。

根据法治日报微信公号消息，上述《办法》根据《中华人民共和国国家安全法》《中华人民共和国反间谍法》及其实施细则等法律法规，对国家安全机关实施的公民举报奖励工作进行了全面规范，明确举报奖励工作应当贯彻总体国家安全观，坚持国家安全一切为了人民、一切依靠人民，坚持专门工作与群众路线相结合，坚持客观公正、依法依规。

《办法》鼓励公民举报危害国家安全行为，依照上位法律法规规定，细化和明确了国家安全机关实施举报奖励的条件、方式、标准和程序。其中，规定举报人获得举报奖励应当同时符合三项条件：一是有明确的举报对象，或者具体的危害国家安全行为线索或者情况；二是举报事项事先未被国家安全机关掌握，或者虽被国家安全机关有所掌握，但举报人提供的情况更为具体详实；三是举报内容经国家安全机关查证属实，为防范、制止和惩治危害国家安全行为发挥了作用、作出了贡献。

《办法》结合国家安全机关举报奖励实践，明确奖励实施方式包括精神奖励和物质奖励，并根据举报发挥作用程度、作出贡献大小，划定了四个等级的奖励标准。

关于法律责任，《办法》明确了举报奖励相关工作中，追究国家安全机关工作人员责任的六种情形、追究举报人责任的四种情形和追究举报人所在单位责任的两种情形。其中明确规定，举报人不得借举报之名故意捏造事实诬告、陷害他人，不得弄虚作假骗取奖金，不得恶意举报或者以举报为名制造事端、干扰国家安全机关工作，不得泄露举报中知悉的国家秘密或者工作秘密。

中国国家安全部有关负责人表示，制定《办法》是国家安全机关贯彻中共总书记习近平法治思想、总体国家安全观，坚持“国家安全一切为了人民、一切依靠人民”的具体体现，对于完善反间谍法律制度体系，落细落实专门工作与群众路线相结合的法律原则，汇聚全社会维护国家安全的强大合力，具有重要意义。

下一步，各级国家安全机关将认真贯彻落实《办法》，运用法治思维和法治方式，引导和激励广大人民群众举报危害国家安全行为，共同筑牢维护国家安全的坚实屏障。