杨洁篪：中日关系新老问题交织 挑战不容忽视

中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪今天（7日）同日本国家安全保障局长秋叶刚男通电话时指出，当前中日关系新老问题交织凸显，困难和挑战不容忽视。

据中国外交部官网发布的新闻稿，杨洁篪说，今年是中日邦交正常化50周年，两国关系行至重要历史节点。去年10月，中国国家主席习近平与日本首相岸田文雄就推动构建契合新时代要求的中日关系达成重要共识，为两国关系发展提供了指引和遵循。

但杨洁篪坦言，当前中日关系新老问题交织凸显，困难和挑战不容忽视。双方要把握正确方向，坚持合作共赢，着眼长远大局，增进安全互信，共同努力将一个稳定、健康、强韧的中日关系带入下一个50年，共同维护地区和平与繁荣。

根据中方新闻稿，秋叶刚男表示，日本愿同中国深化合作，妥处分歧，就双边敏感和国际热点问题加强沟通，共同构筑建设性、稳定的日中关系。

杨洁篪还阐明了中方在台湾、涉港、钓鱼岛（日本称“尖阁诸岛”）等问题上的原则立场。双方也就共同关心的国际和地区问题交换意见。

另据日本共同社报道，日本政府4日称中国海洋调查船在冲绳县石垣岛以北海域开展未经同意科学调查，并向中国提出了抗议。日本外务省发布了这一消息，现场位于中国主张拥有主权的钓鱼岛周边海域。

日本官方称，中国海洋调查船“东方红3号”用吊车把类似于观测仪器的物体投入海中。