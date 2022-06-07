胡锡进：宾利女事件基本清楚 不应无限追问

中国官媒《环球时报》前总编辑胡锡进认为，近日深圳“宾利大战劳斯莱斯”事件基本清楚，不应继续围绕事件无限追问。

胡锡进今天（7日）在微博发文说，宾利女事件基本清楚了，这就是一件很普通的车位纠纷，宾利女当时说话激动，缺了把门的，吹出“我家有50辆宾利”的牛皮，而且她被误认为是“国企书记夫人”，引发腐败质疑。

他说，公众对腐败的警惕和痛恨都是正当且正义的，互联网有对信息很强的聚焦、放大和引申功能，有时也会脱靶打偏，这同样不奇怪。所以正式消息及时出现帮着消除误会就变得十分重要。

他指出，看了深圳国资委对被动卷入事件张晓中书记的情况通报，我觉得它对人们最关心的问题做出了回应，加上媒体对当事人的采访，可以基本消除人们对此事涉腐的质疑。其中最为关键的是，张晓中2017年离异，他与宾利女2021年才成为恋人关系 ，相关住房和宾利车都是宾利女之前就已购买的个人财产。

胡锡进说，可能还有人会追问，那位书记为何要与一名貌似“富婆”的女性谈恋爱？我不赞成围绕一个焦点事件进行无限追问，我们需要相信深圳国资委调查通报的严肃性，他们会对守护公共资产负责的。

他强调，另外，无论什么人都还有一些不应被打扰的个人权利。对个人权利与公职权力之间的界限，有非常明确的规定，组织会监督落实。反腐败这么多年了，突破这样的界限决非一些人想象的那般容易。