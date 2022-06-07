贵州取消两次公积金贷款须间隔12个月及以上的限制

贵州省人民政府网站前天公布《贵州省进一步加快重大项目建设扩大有效投资若干措施》（以下简称“措施”），其中提到，要落实降低首付比例政策，创新使用公积金对商业贷款进行贴息，取消两次住房公积金贷款须间隔12个月及以上的限制。

根据澎湃新闻报道，《措施》中提到，要有序推进房地产开发投资项目建设。积极采取货币化安置+奖励的方式推进棚户区改造，带动住房改善和房地产发展。落实降低首付比例政策，创新使用公积金对商业贷款进行贴息，取消两次住房公积金贷款须间隔12个月及以上的限制，提升消费信心和购买力。确保房地产开发投资上半年完成1400亿元（人民币，下同，约289亿新元），全年完成3300亿元。

在加快推进新型城镇化投资项目建设方面，《措施》提到要加快新型城镇化基金投放，确保上半年投放60%以上、使用率达60%以上。大力推进以县城为重要载体的城镇化建设，推动实施一批以“四改”、保障性租赁住房为重点的城市更新、产城融合项目。推进云岩区枣山路贵铁棚户区改造等“四改”项目建设。加快推进实施排水防涝、地下管网建设改造等专项行动。加快推进安顺市、毕节市海绵城市示范建设。确保全年新开工棚户区改造2万户、完成12万户，新开工老旧小区改造21.32万户，完成背街小巷改造2304条，新增城市地下管网2100公里，建设保障性租赁住房3.7万套(间)。确保城建投资上半年完成900亿元，全年完成1800亿元。

另外，《措施》要求推进旅游产业化投资项目建设。深入实施旅游产业化四大行动。加快省文旅基金投放使用进度，撬动社会资本参与旅游项目建设。推进长征数字科技艺术馆等15个重点项目加快建设，上半年投放60%以上、使用率达60%以上。坚持“旅游+”多产业融合发展的思路，围绕医疗康养、避暑度假、旅游商品制造等谋划推动毕节市百里杜鹃国际旅游度假康养等15个重大项目建设。加快盘活旅游存量资产，力争年内取得实质性进展。确保旅游产业化投资上半年完成500亿元，全年完成1150亿元。