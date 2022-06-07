融创中国前5月销售额同比减少59.16%

地产开发商融创中国昨晚披露5月未经审核的营运数据。公告显示，5月融创中国实现合同销售金额约128.5亿元（人民币，下同，约26.5亿新元），同比减少81.85%；合同销售面积约101.7万平方米，同比减少80.13%，合同销售均价约每平方米12640元。

根据澎湃新闻报道，截至5月底，融创中国累计实现合同销售金额约987.8亿元，同比减少59.16%；累计合同销售面积约740.1万平方米，同比减少55.53%，合同销售均价约为每平方米13350元。

值得一提的是，截至目前，融创中国仍未披露2021年经审核的全年业绩。

由于公司陷入流动性危机中，融创房地产集团此前宣布将旗下债券“20融创01”展期，进行分期偿债。

根据展期方案，“20融创01”的全部债券持有人的本金兑付时间为自今年4月1日起的18个月内。在兑付日调整期间，定期兑付一定的本金，直至第18个月累计付清本期债券全部本金。

融创中国曾表示，公司目前面临着阶段性流动资金问题，公司将寻求相关债务的整体解决方案，以更好地保护所有利益相关方的利益。公司已委任华利安诺基（中国）有限公司为财务顾问及盛德律师事务所为法律顾问，协助评估集团的资本结构及流动性状况，探索所有可行的方案以缓解当前阶段性流动资金问题，以达成所有利益相关方的最优解决方案。 公司及财务顾问将努力秉持公平公正的原则，积极与所有债权人就解决方案进行沟通。因此，公司寻求所有债权人的支持与合作，以在切实可行的情况下尽快达成解决方案。

融创中国称，对于无法保证如期履行债务义务向债权人致以诚挚的歉意，希望债权人给予集团一定的缓冲时间去解决目前阶段性问题。集团将与债权人保持积极的沟通，同时将依托坚实的资产质量和业务竞争优势，保持项目建设运营稳定，并继续尽最大努力采用促进销售回款、处置资产、寻求债务展期及引入战略投资者以提高集团的信用状况等方式解决当前阶段性流动资金问题。