消息：港行会临时取消公务员加薪议程

消息人士透露，香港行政会议原定今天（7日）讨论的公务员加薪幅度议程突然被取消。

据网媒“香港01”报道，港府并没有解释取消相关议程的原因。港府内部人士形容这样的情况非常奇怪，并称有理由相信港府内部也未就公务员调薪议题达成共识。这名人士还说，也有可能现任特首林郑月娥不想在离任前接下这个烫手山芋，留待下任特首李家超拍板决定。

有建制派人士称，目前正值港府换届交接期，公务员加薪议题非常具争议，并非林郑政府可单方面决定，且当前最重要的是“七一”回归庆典。

行政会议成员汤家骅受访时说，从原则上而言，香港社会对高级公务员加薪幅度持反对态度，政府要审慎考虑，因此他认为不排除本届行政会议未能完成审议，交由新政府处理。

香港公务员工会联合会总干事梁筹庭认为，公务员调薪议题应尽快决定，香港公务员目前士气低，工作量变多，公务员要额外付出，应该有一个正数调整。他也表示，相信林郑月娥是有责任心的人，会希望在任内解决争议。

林郑月娥今早出席行会前会见记者说，加薪幅度将会交由行会考虑各项因素后才决定，并非她个人就能作出决定的事项。她也重申，薪酬趋势只是六项考虑因素之一，还需要综合考虑香港目前实际情况。

上月港府辖下的薪酬趋势调查委员会建议当局，今年向高、中和低级公务员分别加薪7.26%、4.55%及2.04%。消息一出，不少港人都对公务员加薪反应特别强烈。