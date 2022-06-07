北京将高职毕业生纳入公务员招考范围

北京市昨天（6月6日）发布《关于推动职业教育高质量发展的实施方案》（以下简称《方案》），强调要把北京市高等职业学校毕业生纳入公务员招考范围，并在公务员招考和企事业单位招聘中因岗设职，鼓励公平竞争。

根据北京商报报道，《方案》提出将北京市高等职业学校毕业生纳入公务员招考范围。在公务员招考和企事业单位招聘中因岗设职，鼓励公平竞争，促进人岗相适，支持事业单位面向高水平技能人才开展定向招聘。

《方案》显示，在公开招聘中，技工院校预备技师（技师）班、高级工班、中级工班毕业生可分别按照本科、大专、中专学历对待，并享受相关就业创业政策。北京市职业学校中，被北京市重点发展领域用人单位聘用的优秀应届毕业生，可按照一定比例择优申请办理非北京生源毕业生引进；获得世界技能大赛、全国技能大赛或国家级一类技能大赛奖牌的应届毕业生及获得全国职业院校技能大赛一等奖的应届毕业生，可申请办理非北京生源毕业生引进。

此外，《方案》显示，在中等职业学校教育改革方面，北京将夯实中等职业学校教育的基础地位，稳定中考招生职普比，提升中等职业学校教育的吸引力。

《方案》指出，支持在有条件的中职学校实施长学制培养高端技术技能人才；鼓励符合条件的技师学院纳入高等职业学校序列，支持技工院校与高等职业学校开展“3+2”中高职衔接培养。

此外，还支持普通高中与中职学校课程互选，依法依规推动普通高中与中职学校的学籍双向互转。

上述措施打通了技工教育与学历教育的人才培养渠道，进一步拓宽职校生的升学渠道。

在专业设置上，《方案》提出优先发展智能制造、新一代信息技术、生物医药、人工智能等产业需要的新兴专业，加快建设养老服务、学前教育、护理和托育等人才紧缺专业，撤并淘汰供给过剩、就业率低、不符合首都产业发展方向的相关专业。其中，人才紧缺专业可面向京外地区，特别是津冀地区适当扩大招生计划。

