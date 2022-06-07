香港故宫文化博物馆7月2日揭幕

位于西九龙文化区的香港故宫文化博物馆，将于7月2日正式开幕。在开幕后的一年内，公众每逢周三可经网上预约，免费入场参观，特别展览及活动除外。

综合网媒“香港01”和香港电台报道，香港故宫董事局主席陈智思今天（6月7日）发布会上，公布香港故宫文化博物馆将于7月2日开幕，预计每天可接待7000人次。

有别毗邻的M+视觉文化博物馆首年全天侯免费入场，香港故宫文化博物馆甫对外开放后即须付费参观。

根据馆方介绍，成人标准票价为50港元（下同，约8.76新元），若要同时参观特别展览，收费则为120港元，七至11岁儿童、全日制学生、60岁或长者等则半价，六岁或以下儿童免费入场。

馆方亦宣布，将预留15万张标准门票或首年门票总数的10%，由多家企业及机构赞助赠予弱势社群。

陈智思解释为何要收费，因香港故宫文化博物馆属自负盈亏，不像外国博物馆有营运基金，而且展品都是借来，当中运输、保养等费用极高，保险费高昂得无单一保险公司可承保，需集数家保险公司一同承保。

香港故宫文化博物馆每逢星期一、二、四、日，上午10时至下午6时开放；每逢星期五、六及公众假期，开放时间延长至晚上8时；每逢星期二休馆。开幕展首四个星期的门票将于6月14日起公开发售。首三个月不设现场售票，参观的市民须提前于网上或通过手机应用程式购票。

香港故宫文化博物馆展出的文物，有914件藏品由北京故宫博物院借出，正陆续抵港，属“国宝”级别的一级文物共166件，占外借展品总数18%，日前已曝光的珍宝包括顾恺之洛神赋图（北宋摹本）、清白玉盘龙纽“大清受命之宝”、北宋定窑白釉孩儿枕等。其中北宋米芾行书研山铭卷更别具意义，近代曾辗转流落日本，中国国家文物局于2002年成功竞购，此次为其首度在大陆以外展出。914件文物在香港故宫文化博物馆的展期由一个月至超过一年不等，部分因文物保护考虑，需要轮换展出。

馆内将设九个展览厅，北京故宫博物馆珍品将陈列于五个开幕专题展览及两个特别展览，当中以展示帝皇帝后朝夕活动的“紫禁一日：清代宫廷生活”数量最多，共319件。特别展览“国之瑰宝：故宫博物院藏晋唐宋元书画”，则汇聚35件远至唐宋时期的书画经典名作，是近15年来北京故宫博物馆所藏古代书画瑰宝最大规模的出境展览。

港府与北京故宫博物院于2016年12月签订合作协议，落实香港故宫文化博物馆项目，由香港马会慈善信托基金捐赠35亿港元兴建，并于2019年3月动土，博物馆目前已竣工，今年7月对外开放。

占地约1万3000平方米的香港故宫文化博物馆，楼高七层，另设一层地下室，总楼面积约三万平方米，亦有可提供400个座位的演讲厅，另设毋需购票、免费开放予公众的活动及创新中心，亦设书店、纪念品店及餐厅等。