洪秀柱：两岸绝不能再让霸权主义挑拨离间

国民党前主席、中华青雁和平教育基金会董事长洪秀柱今天（6月7日）说，两岸是一家人，无论从历史、法理、文化或血缘来看，两岸同属一中的事实都不会改变。希望两岸都能从俄乌冲突中受到启发，绝对不能再让霸权主义和干涉主义在台海挑拨离间、制造仇恨。两岸未来统一更不容许外部势力指手画脚、横加干涉。她还指，民进党推行的“去中国化”教育，让台湾很多年轻人将两岸关系误解为所谓“互不隶属”的“侵略”与“被侵略”关系，这是有史以来最为荒谬的谎言。

根据中国台湾网报道，洪秀柱在北京第二届两岸同胞交流研讨活动上致词时说，“宁鸣而死、不默而生”，即便背负再大压力、遭逢再多误解，为两岸和统一、为民族共荣与复兴，都必须站出来振臂疾呼。

洪秀柱表示，俄乌地区正笼罩在硝烟之中，两国人民本是同根生，却因受到西方世界蛊惑，让美好家园成为人间炼狱，“多么令人心痛！”她说，这些不禁让人想到，两岸从远离烟硝、历经冰封，又走到融冰、和解，在享受大半个世纪的和平后，竟然也一夕变天，台海再度垄罩在战争阴影下。台湾大多数民众都是单纯善良的，遗憾的是，政党轮替所带来的纷乱扰嚷、以及政治操弄所引起的认同错乱，始终盘踞在台湾上空。

洪秀柱指出，那些虎视眈眈的帝国主义者，为一己私利，不断在其它国家和地区搧风点火、制造冲突和战争，倘若两岸一旦轻启战端，牺牲的永远是炎黄子孙、死伤的都是华夏儿女，而那些自私自利的野心家，却可以在他们所构筑的世界体系里，干干净净、体体面面地穿着所谓“自由主义”外衣，继续以所谓“秩序维护者”、“规则制定者”的姿态，跃然于世界舞台。“正因如此，两岸的中国人绝对不能再让霸权主义和干涉主义在台海挑拨离间、制造仇恨。”



洪秀柱强调，真正忧心的是，这些年来，统一的声音在台湾日益微弱，“中国认同”更成为台湾政坛禁忌。当民进党再度取得执政后，紧抱着“台独”神主牌，拒不承认“九二共识”，更在下一代的教育里推行“去中国化”，让两岸下一代的心灵距离日渐遥远。而台湾很多年轻一代，也因为缺乏对历史的正确了解，甚至将两岸关系错误理解成所谓“互不隶属”的“侵略”与“被侵略者”关系，这不仅是有史以来最为荒谬的谎言，也对两岸关系造成巨大伤害。

洪秀柱表示，“终极统一”的精神，始终都是大家共同的理想与目标。在两岸关系融冰的大交流时期，双方更在“九二共识”基础下，签订了23项协议、搭建起和平交流的桥梁，也因此，两岸才能携手迈进，一起创造出一片荣景。今年，已经是海峡两岸达成“九二共识”第30年，这份来之不易的成果，需要共同维护、共同珍惜。两岸经济相互依赖越深，就越是两岸融合的有利基础，合则两利，分则两害，两岸经济已是“命运共同体”，何需以武力相争相残？



洪秀柱指出，两岸本就是同文同种、同根同源的一家人，无论从历史、从法理、从文化还是从血缘来看，两岸同属一中的事实都不会改变；在中华民族复兴的道路上，两岸未来的统一，更不容许外部势力指手画脚、横加干涉。有句话说，“宁鸣而死、不默而生”，即便背负再大压力、遭逢再多误解，“为了两岸和平、为了未来的统一、为了民族的共荣与复兴、更为了传递正确的价值与信念，我们都必须站出来振臂疾呼！”

