国际原子能机构应中国主张单独讨论美英澳核潜艇合作

国际原子能机构理事会应中国的主张，将以正式议题形式单独讨论美英澳核潜艇合作。

据澎湃新闻报道，中国外交部发言人赵立坚今天（7日）在例行记者会上回应有报道指，国际原子能机构召开理事会6月6日第三次决定以正式议题形式讨论美英澳核潜艇合作的提问时，作出上述回应。

赵立坚说，在中国主张下，国际原子能机构理事会第三次以协商一致方式决定设置单独的正式议题，专门讨论美英澳核潜艇合作所涉核材料转让及其保障监督等影响《不扩散核武器条约》各方面的问题，这充分反映了国际社会对美英澳三国核潜艇合作所涉武器级核材料转让问题的高度重视和严重关切。

赵立坚指出，中国多次强调美英澳核潜艇合作构成严重核扩散风险，冲击国际核不扩散体系，加剧军备竞赛，破坏地区和平稳定。美英澳核潜艇合作涉及的保障监督问题，对国际核不扩散体系有重要影响，关乎机构所有成员国利益，应由机构所有成员国共同讨论决定，美英澳应切实履行核不扩散义务，支持而不是阻挠上述政府间讨论进程，在各方达成共识之前，不应开展核潜艇合作。

赵立坚强调，中国呼吁国际原子能机构所有成员国支持并积极参与机构关于三国核潜艇合作的讨论，共同捍卫以《不扩散核武器条约》为基石的国际核不扩散体系，维护国际和平与安全。