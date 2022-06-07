港行会通过7月11日起调涨电车车费

香港行政会议今天（7日）通过电车涨价申请，其中成人票价将由2.6元（港币，下同，约0.46新元）调涨至3元，从7月11日起生效。

据网媒“香港01”报道，港府公布，12岁或以上人士车费，由2.6元调涨至3元；小童（3至11岁）由1.3元调涨至1.5元，月票由220元调涨至260元；长者（65岁或以上人士）的票价也会由目前的1.2元调高至1.3元，经修订的车费将从7月11日起生效。

港府发言人称，从上次2018年7月调整车费以来，面对来自其他公共交通工具的竞争，以及长时间受到冠病疫情和社交距离措施影响，电车的乘客量持续下跌，车费收入也相应减少；有鉴于电车公司当前的财政状况，有必要调整车费以维持财务的可持续性。

发言人称，电车具独特历史意义，一直广受市民和旅客欢迎，也是香港市民的集体回忆，也推行多项改善项目和引进创新措施以提升电车服务。考虑所有相关因素后，港府认为有需要调整电车票价以维持稳健营运，而电车公司的涨幅建议也为可接受水平。

香港特首林郑月娥日前也在面簿发文称，电车和天星小轮都是香港历史悠久的公共交通工具，服务超过一世纪，满载几代市民的集体回忆，港府应尽力确保电车可继续营运，肩负传承香港历史文化的使命，而其中一个方法是支持它们涨价。