傅华和吕岩松分别任新华社社长和总编辑

中国人社部网站消息，中国国务院任免国家工作人员，任命崔茂虎为国家宗教事务局局长；任命傅华为新华通讯社社长；任命吕岩松为新华通讯社总编辑；任命王树新为重庆大学校长（副部长级）。

同时，免去李晓超的国家统计局副局长职务；免去王作安的国家宗教事务局局长职务；免去何平的新华通讯社社长职务；免去傅华的新华通讯社总编辑职务；免去梁彦（女）的国家粮食和物资储备局副局长职务。

公开简历显示，58岁的傅华是江苏如东人，中国人民大学中共党史专业毕业，在职研究生学历、法学博士。

傅华在北京的宣传系统工作多年，2007年出任中共北京市西城区委常委、宣传部部长、党校校长、区文联党组书记、副主席、区社科联党组书记等职。

2010年，他担任中共北京市委宣传部副部长，隔年调任北京市委副秘书长（正局级）。2014年4月，傅华出任北京日报社社长、北京日报报业集团社务委员会主任委员，两年后出任中国记协副主席。

2017年1月，傅华又回到北京市委宣传部，担任常务副部长，同年5月任经济日报社总编辑，晋升副部级。2018年，他首次跨省履新，调任中共广东省委常委、宣传部部长。

根据媒体报道，傅华2020年4月1日以中宣部副部长身份，出席北京市新时代文明实践中心建设座谈会，显示他返京履新。去年7月，傅华被任命为新华社总编辑。

任新华通讯社总编辑的吕岩松今年55岁，是黑龙江人，从北京大学毕业后进入《人民日报》社工作，长期从事国际新闻报道，也是著名的“战地记者”。

1998年2月，科索沃危机爆发，他是第一个被特许去战地采访的中国记者，担任《人民日报》社驻南斯拉夫记者站首席记者。

1999年5月8日，以美国为首的北约导弹击中中国驻南联盟大使馆。当时住在大使馆的吕岩松和妻子逃出来，成为使馆唯一幸存的中国记者，并第一时间将此消息传回国内。

吕岩松之后被中宣部、人事部联合授予“优秀新闻工作者”称号，并荣获中国十大杰出青年，全国先进工作者等荣誉。他后来担任驻俄罗斯记者站首席记者，2008年出任《人民日报》社国际部主任，2016年升任副总编辑，2019年空降山西担任宣传部长，去年返京担任中宣部副部长。

